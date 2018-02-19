Пьяного Петра Порошенко сняли на видео в Мюнхене‍

Фото из открытых источников

Выступая на конференции по вопросам безопасности, которая прошла накануне в Мюнхене, президент Украины Петр Порошенко был... пьян. Такое предположение сделала журналистка Соня Кокшина, подтверждающая свои выводы видеороликом (смотрите видео ниже).

На кадрах видно, как чрезмерно веселый Петр Порошенко выходит из лифта, пожимает кому-то руку и куда-то идет. Выглядит украинский президент действительно странно.

Журналистка Соня Кокшина отмечает, что украинский лидер выглядел пьяным уже непосредственно во время выступления. Он, в частности, говорил все те стандартные вещи, которые он всегда говорил, слишком уж кратко. Что довольно нетипично уже само по себе.

Речь Порошенко, как отмечают СМИ, сводилась к набору стандартных тезисов. Это, например, вездесущая "агрессия" России, которую доблестно сдерживают украинские вояки, защищая, в итоге, всю Европу. Москва, по словам президента Украины, ведет "войну" сразу на нескольких фронтах, поэтому европейским политикам нужно уделять Российской Федерации особенное внимание. Порошенко, при этом, добавил, что антироссийские санкции, которыми сдерживается "агрессия РФ", являются действительно эффективным инструментом.