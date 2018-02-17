Порошенко призвал запретить флаг РФ во всем мире‍

Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках "разрушить демократии" и заявил, что российский флаг "не должен развеваться где-либо". Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко высказался против проведения в Крыму выборов российского президента и восстановления полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы. "Северный поток — 2" украинский президент назвал "политической и энергетической экспансией" Москвы и проектом, который "не имеет ничего общего с экономическими интересами", пишет РИА Новости.

"Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх", — заявил Порошенко.

Президент Украины также обвинил Россию в "развязывании гибридной войны, постепенно превращающейся в мировую".

"Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы", — заключил он.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не участник внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Также в Кремле категорически отвергали обвинения в причастности России к хакерским атакам в разных странах мира, назвав их бездоказательными и беспочвенными.