Понедельник 19 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Депутат Рады объяснил, почему на Западе боятся Украины

Депутат Рады объяснил, почему на Западе боятся Украины

Понедельник, 19 Февраля 2018 11:27
Депутат Рады объяснил, почему на Западе боятся Украины Фото из открытых источников

Страх, который все в большей степени генерирует Украина в головах у западных политиков, обусловлен отходом Киева от минских договоренностей. Так говорит предприниматель и депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович, возглавляющий партию "За життя".

 

Рабинович уверен, что минские соглашения являются безальтернативной гарантией мира на востоке Украины. Уверены в этом, как считает Рабинович, и на Западе — там, по его словам, будут давить на Киев с целью реализации заключенных ранее договоренностей.

 

"Сейчас мы видим, как Европу охватывает страх, когда речь в очередной раз заходит об Украине. Европейцам уже надоел конфликт, который продолжается в нашей стране, поэтому в скором времени они начнут прикладывать гораздо более решительные усилия для того, чтобы этот конфликт закончился", — отмечает депутат.

 

Вадим Рабинович предположил, что если украинские политики не найдут способ урегулировать конфликт на Донбассе в обозримом будущем, то Европа может начать давить на Киев намного более ощутимо. "Как конкретно — неясно, но европейское давление на Украину будет нарастать. Для начала — Европа откажется от антироссийских санкций, например", — поясняет украинский парламентарий.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Украина

Главное за сутки
Тиллерсон допустил введение новых антироссийских санкций Тиллерсон допустил введение новых антироссийских санкций Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS допустил введение новых санкций в отношении России. Руководителю Госдепартамента задали вопрос, почему администрация не применяет в полной мере санкции, предусмотренные решением Конгресса,…
РФ: Мы ожидаем от США прекращения поддержки "пещерного национализма" на Украине РФ: Мы ожидаем от США прекращения поддержки "пещерного национализма" на Украине Москва в свете нападения националистов на здание Россотрудничества в Киеве ожидает от официальных лиц США прекращения поддержки "пещерного национализма" на Украине и в других странах Восточной Европы. Об этом сообщается…
Стрельба в Кизляре: Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе на Масленицу Стрельба в Кизляре: Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе на Масленицу После стрельбы у храма в Кизляре, которая произошла на Масленицу, в больнице находятся четверо пострадавших (смотрите видео ниже). Двум женщинам делают операции, их состояние оценивается как тяжелое. Об этом рассказал…

Читайте также
Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен Фейк о гибели "вагнеровцев" в Сирии разрушен В ходе сирийского военного конфликта инцидент, случившийся в провинции Дейр-эз-Зор, пожалуй, может претендовать на пальму первенства по количеству слухов и домыслов, которыми он "оброс" за считанные часы. Несколько дней подряд…
Почему Киев панически боится белорусов на Донбассе? Почему Киев панически боится белорусов на Донбассе? ООН подготовлен доклад по поводу введения на Донбасс миротворческого контингента. Создан этот документ для представления высокопоставленным чиновникам на Мюнхенской конференции безопасности, которая начнется 16 февраля. Туда обсуждать данный вопрос прибудут…
США определились с театром Третьей мировой. Часть 1: Пакт раздора США определились с театром Третьей мировой. Часть 1: Пакт раздора Прозвучавшее на днях из Румынии заявление о намерении "денонсировать пакт Молотова-Риббентропа" - это не просто дурные игры провинциальных политиков. Все гораздо серьезнее - мировой кукловод в лице США определился, наконец,…
"Сокрушители ИГИЛ" - Тиллерсон, Макрон и... Климкин! "Сокрушители ИГИЛ" - Тиллерсон, Макрон и... Климкин! Старая мудрость гласит:"У победы много отцов, только поражение всегда - сирота!" Не успела еще осесть пыль от разнесенного ударами российских ВКС и сирийской армии, фактически, в клочья, Исламского государства*, как…
Фото
Удивительный климат Австралии: Лето зимой, а весна осенью Удивительный климат Австралии: Лето зимой, а весна осенью

Австралия – удивительный континент, где океанское побережье плавно переходит в пустыню, а влажные тр...

Видео

 

Минобороны показало на видео всю мощь российской артиллерии‍

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

Из Пхенчхана сообщают: кто-то бегал по городу с медведем, распевая «ой, мороз, мороз», и бил морды американцам. Но опознать не смогли, так как человек был с нейтральным флагом.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.