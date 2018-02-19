Депутат Рады объяснил, почему на Западе боятся Украины

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Страх, который все в большей степени генерирует Украина в головах у западных политиков, обусловлен отходом Киева от минских договоренностей. Так говорит предприниматель и депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович, возглавляющий партию "За життя".

Рабинович уверен, что минские соглашения являются безальтернативной гарантией мира на востоке Украины. Уверены в этом, как считает Рабинович, и на Западе — там, по его словам, будут давить на Киев с целью реализации заключенных ранее договоренностей.

"Сейчас мы видим, как Европу охватывает страх, когда речь в очередной раз заходит об Украине. Европейцам уже надоел конфликт, который продолжается в нашей стране, поэтому в скором времени они начнут прикладывать гораздо более решительные усилия для того, чтобы этот конфликт закончился", — отмечает депутат.

Вадим Рабинович предположил, что если украинские политики не найдут способ урегулировать конфликт на Донбассе в обозримом будущем, то Европа может начать давить на Киев намного более ощутимо. "Как конкретно — неясно, но европейское давление на Украину будет нарастать. Для начала — Европа откажется от антироссийских санкций, например", — поясняет украинский парламентарий.