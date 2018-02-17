Ереван об угрозе санкций США‍: Власти Армении не напуганы, но осторожны

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Военно-техническое сотрудничество между Арменией и Российской Федерацией вряд ли станет причиной, по которой Соединенные Штаты Америки подвергнут Ереван санкциям. Так говорят в МИД Армении, комментируя слухи об американских санкциях якобы нависших над страной.

Не так давно, напомним, в прессе появились сведения о вероятном применении Америкой санкций против стран, которые заключают масштабные военные контракты с Россией.

"Угроза американских санкций, о которой идет речь, в значительной степени преувеличена, однако полностью игнорировать ее, конечно же, не следует. Нужно внимательно следить за развитием ситуации", — заявил Шаварш Кочарян, заместитель начальника Министерства иностранных дел Армении.

В данный момент, как отметил Кочарян, у Армении нет такой проблемы, которая требовала бы переговоров с Вашингтоном и Москвой.

"Давайте решать проблемы по мере их поступления. Сейчас можно говорить лишь о том, что Армения стремится сохранить партнерские отношения с Россией, потому что эти отношения являются довольно важным элементом нашей государственной безопасности", — заключил замначальника внешнеполитического ведомства Армении.