Антироссийские санкции США с точки зрения Альберта Энштейна

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Даже не знаю - а знакомо ли современным американцам понятие "логика" в принципе?! Начинаешь очень сильно сомневаться в этом, после того, как сперва глава разведки США публикует доклад о полной бесполезности антироссийских санкций, а буквально на следующий день глава тамошнего же Минфина анонсирует скорое усиление таковых!

Вчера сената США провел очередные слушания комитета по финансам. По всей видимости, у Америки совершенно нет реальных проблем в этой области, поскольку на присутствовавшего на мероприятии главу Министерство финансов США Стивена Мнучина немедленно напустился один из самыхх записных русофобов Конгресса - сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин, и потребовал, не сходя с места, дать отчет о том, почему это по фигурантам "кремлевского доклада" до сих пор не введены санкции?! Сенатор отчитывал беднягу Мнучина буквально, как мальчишку: "Это посылает четкий сигнал мистеру Путину, что он может продолжать так себя вести, не боясь последствий! Можете объяснить, как вы намерены исполнять закон?"

Главный финансист Америки оправдывался, как мог - мол, полномочия по санкциям против российской разведки и оборонного сектора вообще-то делегированы Госдепу США, а подчиненный ему Минфин занимается только "олигархами" и "государственными лидерами" России. И за их "наказанием" дело не станет - вон, доклад же подготовили?! но это - только цветочки, не извольте беспокоиться! главное - Трамп полностью и всей душой - "за"! Чуть ли от счастья не повизгивает. Так, что будут вам санкции, будут!

"Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против России. Я представляю администрацию. И я уверяю вас, санкции против России будут. Невозможно выразиться более точно. Работа по введению санкций ведется!" - очевидно, вытянувшись по стойке "смирно" и щелкая каблуками, докладывал Кардину Мнучин.

Увы... Глава Минфина нарвался лишь на новую порцию сенаторских "пенделей" и нравоучений. Кардин еще и в плагиате его обвинил - мол, содрали открытую часть вашего хваленого доклада со списка миллиардеров Forbes, как паршивые второгодники - сочинение у отличника! "Я вижу это как сигнал России, будто мы не собираемся принимать шаги против коррумпированного режима и олигархов!" — никак не унимался сенатор. А Мнучин, действительно, как двоечник, застуканный за списыванием, оправдывался:

"Нет, сенатор, это абсолютно не так. Я могу вас заверить, что… Еще раз, я встретился этим утром с нашей внутренней группой и с представителями разведки, мы активно работаем над российскими санкциями, которые станут следствием открытой части доклада, и я буду встречаться с банковским комитетом сената, проведу им засекреченный брифинг, буду рад и вам такой дать."

Похоже, что Мнучин уже был доведен до состояния. когда человек готов согласиться на все и все пообещать. Способности Кардина доводить до такого местных политиков общеизвестны. Помимо главы Минфина он, например, собирается всерьез допекать и лично Дональда Трампа - поговаривают, что Кардин в компании парочки таких же русофобски озабоченных "демократов" уже и проект соответствующей резолюции состряпал - дабы пристыдить президента, который, по его мнению, "несерьезно относится к "кремлевскому докладу". Ату его!

Интересно, а знаком ли мистер Кардин с другим докладом - тем самым, основные положения которого огласил директор национальной разведки США Дэниэл Коутс. Там говорится много о чем, но наиболее важен в нем один вывод: санкции против России бесполезны и не ведут к достижению никаких целей США во внешней политике! Ну, не берут санкции этих упрямых русских - что тут поделать?!

Коутс прямо заявил, что, согласно полученной его ведомством информации, "медленный рост экономики РФ не станет сдерживающим фактором, который изменит ее внешнюю политику". Все санкции, уже введенные против России, ни в малейшей степени не привели к созданию предпосылок для изменения ее курса. А раз так - "не стоит ждать уступок Москвы в отношении Украины, Сирии или другом регионе." Причем - не стоит ждать в сколько-нибудь обозримом будущем.

Подозревать Коутса в каких-либо симпатиях к России или русским - полное безумие. Именно он не так уж и давно называл Россию главной угрозой для Америки, заявляя: "Россия является полноправным игроком в киберпространстве, который остаётся главной угрозой для правительства США, военной, дипломатической, коммерческой и критической инфраструктуры." Просто Коутс ведет себя профессионально и называет вещи своими именами. В отличие от других американских политиков, являющихся профессионалами разве что в русофобии...

Ах, да! Я ведь обещал оценку антироссийских санкций Америки от действительно великого американца - Альберта Энштейна? Так вот она: "Сумасшествие – делать одно и то же раз за разом и надеяться на другие результаты!"

Гений, что тут скажешь...

Александр Неукропный специально для Planet Today