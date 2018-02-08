В Европе назвали вероятность начала войны с Россией

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить с шестнадцатого по восемнадцатое февраля, представят доклад под названием "До края и обратно?", посвященный растущей вероятности войны между Европой и Российской Федерацией.
По данным Express.co.uk, авторы документа практически уверены в неизбежности вооруженного столкновения между Россией и Европой. Причиной грядущего конфликта, как предполагается, станут нарушения соглашений о контроле за вооружением, а также рост напряженности, провоцируемый, в частности, усилением военного присутствия и проведением масштабных военных учений.
"Уже сейчас мы может говорить о катастрофическом положении дел. В условиях которого к началу полномасштабной войны может привести любое недопонимание", — заявляют авторы доклада.
Россия и Запад не могут уладить отношения, как отмечается, в основном из-за конфликта, продолжающегося на востоке Украины. Ситуацию осложняют странные решения американского руководства — например, поставки летального оружия Киеву. Кроме того, на вероятность войны между Европой и Россией влияет ситуация непосредственно внутри ЕС, где нет единства по очень многим актуальным вопросам.
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