Первые отзывы на закон о реинтеграции Донбасса: последствия будут ужасны!

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Принятие Верховной Радой Украины долгожданного "закона о деоккупации\реинтеграции Донбасса и Крыма" вызвала в тамошнем политикуме самый широкий спектр реакций: от криков "Зрада!" до новых острых приступов истерического русофобского восторга. Однако, большинство из политических деятелей "нэзалэжной" сходятся в одном - тоскливом ужасе от осознания того, что данным законом они одели петлю и на собственные шеи, утвердив военную диктатуру Порошенко.

Больше всех, конечно, радуется сам шоколадный "гарант":

"280 – за (депутатов поддержали закон). Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это – ключевой сигнал соответствующего Закона, который сегодня приняла ВР по моей инициативе. Это сигнал для Донбасса и для Крыма: вы – неотъемлемая часть Украины!"

При этом Порошенко, естественно, даже не задается вопросом: А нужны ли жителям Крыма и Донбасса такие "сигналы" и как они там будут восприняты? Впрочем, подобные "мелочи" его вообще никогда не волновали. То главное, что закладывалось им в этот закон, Порошенко получил.

Ликует и представитель президента України в Верховной Раде Ирина Луценко:

"Закон о реинтеграции Донбасса критично невыгоден для Москвы, потому, что фиксирует на уровне законодательства оккупацию РФ территорий Украины. Мы официально признали РФ агрессором! Закон также фиксирует право Украины на самооборону, в соответствии с 51 статьей Устава ООН. Это дает право Украине защищать свой суверенитет, границы, использовать и привлекать оружие не только украинского, но и иностранного производства. Это дает нам возможность в полной мере использовать Вооруженные силы, все войска специального назначения, новое летальное оружие."

Как видим - ни на какую "реинтеграцию" и "политико-дипломатический путь" здесь и намека нет - война, армия, летальное оружие! госпожа Луценко намного откровеннее своего шефа. Она не скрывает - главный "плюс" принятия закона - возможность использовать "все имеющиеся у Украины войска и вооружения". Представительница Порошенко уже млеет в предвкушении ракетно-бомбовых ударов по Донецку и Луганску: "Теперь можно!"

Категорически несогласен с ней один из главный украинских "наци" - глава партии "Свобода" Олег Тягнибок. Он вообще считает, что данным законом "украинцам под барабанный бой показательной антироссийской риторики подсовывают признание требований агрессора"! Зрада! Тягнибок бьет тревогу:

"Этот закон закрепляет фактическую капитуляцию в крымском вопросе, закон предусматривает применение разных правовых подходов к оккупированным Москвой территориям – Крыму, Донеччине и Луганщине, что является неприемлемым!"

Тягнибок возмущен тем. что с Россией не разорваны дипотношения и ей не объявлена война. Естественно, бесноватому лидеру "Свободы" не нравится то, что жителей Донбасса не будут пытаться удушить тотальной блокадой, и будут (о, ужас!). даже платить им пенсии. он в бешенстве от того. что действия карателей пытаются ввести хоть в какие-то правовые рамки, оговорив условия для применения ими оружия - "Это преступление! Это санкция на убийство наших Героев, за которую проголосовали прислужники олигархов!" С годами риторика Тягнибока начинает приобретать поразительно сходство с речами его давнего коллеги Адольфа - аж жуть берет...

Один из наиболее откровенных комментариев закона дала вице-спикер Верховной Рады "нэзалэжной" Оксана Сыроид. В нем всего поровну - и безумного СУГС-патриотизма - и реального аналмиза ситуации:

"Украина воюет Россией на протяжении нескольких столетий, и никогда не имела отваги сказать, что Россия — враг и оккупант. Признание русской оккупации останется в истории Украины, но неконституционные полномочия президента будут иметь страшные последствия!Люди должны понимать, что сегодня парламент проголосовал за то, что Президент может без согласия Верховной Рады вывести войска на Майдан, если ему этого захочется — в мирное время и на всей территории государства он сможет без согласия парламента применить Вооруженные силы Украины!"

С ней, кстати, согласен даже упоротый нацист Тягнибок:

"Фактически, разрушается система сдерживаний и противовесов в построении государственного механизма. Нивелируется парламентский контроль за деятельностью Президента Украины в сфере обороны, что может привести к узурпации власти и прочим злоупотреблениям со стороны Президента."

Чем тут ответить, кроме как старинной украинской же поговоркой: "Бачили очи, шо покупали? Теперь ешьте, да плачте - хоть повылазьте!" ну, и добавить поговорку современную - насчет почек и "боржоми"... ослепленные ненавистью к России. украинские депутаты повесили над собой и над всеми своими соотечественниками законодательный "дамоклов меч". в сравнении с которым "диктаторские законы Януковича" не просто детский лепет, а вообще не стоят упоминания.

Порошенко открыта дорога к установлению военной диктатуры в любой момент. когда ему вздумается - поскольку об очередной"российской" агрессии он может объявить когда угодно. Украина руками своих "избранников" совершила очередное самоубийство.

Александр Неукропный специально для Planet Today