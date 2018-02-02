Центризбирком сделал Пескову замечание из-за агитации

Занимая пост пресс-секретаря действующего главы государства, Дмитрий Песков не имеет права осуществлять агитацию за Владимира Путина, который, напомним, будет участвовать в выборах следующего президента Российской Федерации. Замечание о недопустимости высказываний агитационного характера Пескову сделала Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии России.
"Двадцать девятого января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил высказывание, в котором оценил одного из кандидатов на пост главы РФ. В высказывании мы увидели явные признаки агитации, что недопустимо", — отметила Памфилова, выступая на заседании Центризбиркома.
Какое конкретно выступление Пескова подразумевала Памфилова — не уточняется, однако речь, судя по всему, шла о заявлении представителя Кремля, которым он прокомментировал оппозиционные акции, организованные Алексеем Навальным двадцать восьмого января.
Песков, в частности, назвал Путина "лидером общественного мнения" и "лидером политического Олимпа России". Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что в стране просто нет политика, способного реально конкурировать с Путиным. Такой человек якобы "еще не созрел".
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