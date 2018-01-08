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В ЦИК завершили приём документов от самовыдвиженцев

Понедельник, 08 Января 2018 12:11
В ЦИК завершили приём документов от самовыдвиженцев Фото из открытых источников

Комиссия ЦИК ждала оставшихся кандидатов в президенты до полуночи. Сообщается, что в последний день подали заявки пять человек.

 

Центризбирком РФ завершил приём документов от самовыдвиженцев, решивших участвовать в выборах президента России. 7 января — в последний день подачи заявок — кандидатов комиссия ждала до полуночи, пишет Лайф.

 

За этот день в ЦИК поступили документы пяти самовыдвиженцев. Всего с начала приёма заявок было предложено 46 кандидатур. Документы на самовыдвижение из них подали только 15 человек, сообщает пресс-служба Центрального избиркома.

 

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. Кандидаты от партий ещё могут подать свои документы — у них есть время до 12 января.

 

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о кандидатах на пост президента. Она сообщила, что попадаются и претенденты "с чудинкой".

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги ЦИК выборы президента

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