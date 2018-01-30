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Кого ненавидит Трамп: СМИ опубликовали полный список‍

Вторник, 30 Января 2018 10:16
Кого ненавидит Трамп: СМИ опубликовали полный список‍ Фото из открытых источников

Со дня избрания на пост главы Соединенных Штатов Америки, то есть с восьмого ноября 2016-го года, Дональд Трамп опубликовал в своем микроблоге в "Твиттере" критические комментарии в отношении ста восьмидесяти одного субъекта, среди которых, кроме политиков и организаций, есть целые страны (например, Иран).

 

Американское издание The New York Times опубликовало полный перечень лиц, организаций и государств, которые подверглись нападкам со стороны сорок пятого президента США.

 

Оказалось, что большая часть жестких твитов Трампа направлена против средств массовой информации. Обращаясь к американским СМИ, Трамп не стесняется таких слов, как "бесчестные", "лживые", "коррумпированные", "несправедливые", "неточные", "злобные" и "преисполненные ненавистью".

 

Особенно отличилась здесь компания CBS, которую глава США называет распространителем фейковых новостей и просто врагом народа США. Трамп, впрочем, не любит все СМИ одинаково. По крайне мере, именно такое впечатление создает его твиттер.

 

Президент США постоянно критикует не только прессу, но и своих политических оппонентов, например — Хиллари Клинтон и Барака Обаму, которых он называет "криводушной" и "слабаком", соответственно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Трамп

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