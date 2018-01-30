Вторник 30 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Европа готовится к торговой войне с Америкой

Европа готовится к торговой войне с Америкой

Вторник, 30 Января 2018 09:28
Европа готовится к торговой войне с Америкой Фото из открытых источников

Если Соединенные Штаты Америки введут ограничения на поставки товаров из Европейского союза, последний ответит зеркальными мерами — пишет аналитическое агентство Bloomberg.

 

По данным которого, ЕС будет готов к немедленному жесткому ответу, если действия США каким-то образом ударят по экспорту товаров из Европы. Соответствующее заявление, в частности, сделал накануне Маргаритис Схинас, офпредставитель Еврокомиссии.

 

"Для Европейского союза нет победителей и проигравших в торговой области. Мы уверены, что товарообмен должен базироваться на принципах открытости и прозрачности, однако это не значит, что во главе процесса не должен стоять закон", — заявил Схинас, выступая на мероприятии для прессы в Брюсселе.

 

Ранее, напомним, американский глава Дональд Трамп сказал, что в отношениях ЕС и США довольно много проблем, способных трансформироваться во "что-то серьезное" в торговых взаимодействиях. Трамп, в частности, отметил, что товарам из США сложно пробиться на рынок ЕС, в то время как европейские товары попадают в Америку в условиях мягкого налогообложения. В общем, Трамп ненавязчиво намекнул на то, что неплохо бы привести ситуацию в выгодный для Штатов вид.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Европа

Главное за сутки
В РФ признали фактический разрыв отношений с США В РФ признали фактический разрыв отношений с США Тот факт, что Соединенные Штаты Америки включили в так называемый "кремлевский список" практически все высшее руководство Российской Федерации, говорит о том, что в отношениях США и РФ произошел "фактический разрыв"…
США опубликовали «Кремлевский доклад» США опубликовали «Кремлевский доклад» Минфин США представил "кремлевский доклад", пишет ТАСС. В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов. Так, в "кремлевский список" включили премьер-министра Дмитрия…
Конькобежка Граф отказалась от выступления на ОИ-2018, несмотря на приглашение МОК Конькобежка Граф отказалась от выступления на ОИ-2018, несмотря на приглашение МОК Призер Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2018, приняла решение отказаться от поездки в Пхенчхан. Причина ее отказа невозможность выступить в командной гонке.…

Читайте также
Крах "Минска-2": Москва ответит Украине и США по Донбассу Крах "Минска-2": Москва ответит Украине и США по Донбассу Обсуждая с Куртом Волкером вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе после того, как Верховная Рада приняла закон о его "реинтеграции", Петр Порошенко проявляет откровенное политическое лицемерие — говорит Никита Данюк,…
Китайцы "прослушивали" американские подлодки в Тихом океане Китайцы "прослушивали" американские подлодки в Тихом океане Военные Китайской Народной Республики следят за американскими субмаринами, присутствующими в западной части Тихого океана, при помощи гидроакустических датчиков, установленных на океанском дне. Такая информация была опубликована сегодня в гонконгском издании…
Униженный в Минске украинский посол бросил в лицо Климкину свой паспорт Униженный в Минске украинский посол бросил в лицо Климкину свой паспорт Украинский дипломат, участвовавший в минских переговорах по Донбассу, бросил свой дипломатический паспорт в лицо Павлу Климкину, начальнику Министерства иностранных дел Украины. Об этом, как сообщает Федеральное агентство новостей, общественности рассказал…
Эрдоган: Турция не ограничится операцией в сирийском Африне Эрдоган: Турция не ограничится операцией в сирийском Африне Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что Анкара не ограничится операцией в Африне в своей борьбе с террористическими силами, обосновавшимися на территориях Сирийской Арабской Республики, граничащими с Турцией. "Начав операцию…
Фото
Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия

Сегодня мы решили сделать подборку изумрудно-зеленых холмов Исландии, перемежающихся лунными ландшаф...

Видео

 

В ДНР представили гибрид мины и «лимонки»

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- А что, отец, коммунисты в вашем городе есть?

- Кому и Грудинин коммунист.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.