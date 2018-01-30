Европа готовится к торговой войне с Америкой

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Если Соединенные Штаты Америки введут ограничения на поставки товаров из Европейского союза, последний ответит зеркальными мерами — пишет аналитическое агентство Bloomberg.

По данным которого, ЕС будет готов к немедленному жесткому ответу, если действия США каким-то образом ударят по экспорту товаров из Европы. Соответствующее заявление, в частности, сделал накануне Маргаритис Схинас, офпредставитель Еврокомиссии.

"Для Европейского союза нет победителей и проигравших в торговой области. Мы уверены, что товарообмен должен базироваться на принципах открытости и прозрачности, однако это не значит, что во главе процесса не должен стоять закон", — заявил Схинас, выступая на мероприятии для прессы в Брюсселе.

Ранее, напомним, американский глава Дональд Трамп сказал, что в отношениях ЕС и США довольно много проблем, способных трансформироваться во "что-то серьезное" в торговых взаимодействиях. Трамп, в частности, отметил, что товарам из США сложно пробиться на рынок ЕС, в то время как европейские товары попадают в Америку в условиях мягкого налогообложения. В общем, Трамп ненавязчиво намекнул на то, что неплохо бы привести ситуацию в выгодный для Штатов вид.