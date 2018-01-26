Песков оценил слова британского министра обороны о «российском ударе»‍

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Кремль не будет комментировать слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона, согласно которым в Москве якобы создаются планы по уничтожению ключевых объектов инфраструктуры Соединенного Королевства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если кто-то и будет комментировать слова начальника британского оборонного ведомства на официальном уровне, то этот кто-то должен быть представителем российского Министерства обороны.

"Лучше все-таки обратиться за разъяснениями в Минобороны РФ. Пусть там дадут оценку словам Гэвина Уильямсона", — сказал Песков на встрече с журналистами.

Гэвин Уильямсон, напомним, заявил накануне, что в РФ днями и ночами разрабатывают коварный план, который позволит России ударить по Великобритании столь мощно и неожиданно, что британская инфраструктура, относящаяся к жизненно важной, будет практически полностью уничтожена.

Удар, как отметил Уильямсон, позволит России посеять панику и хаос на Туманном Альбионе, а также приведет к каким-то просто фантастическим жертвам. В общем, довольно бредовое заявление, однако Гэвин Уильямсон, к сожалению, сделал его на полном серьезе.