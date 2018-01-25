Кремль: Отзыв прокатного удостоверения "Смерти Сталина" не является цензурой

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Кремль не считает отзыв прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" проявлением цензуры. Об этом в четверг, 25 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не согласен с тем, что отзыв прокатного удостоверения - это проявление цензуры", - сказал он.

Песков также считает достойной обсуждения инициативу о создании специального органа по выдаче прокатных удостоверений, не связанного с Минкультуры, пишет ТАСС.

"Менять один орган на другой орган - насколько это целесообразно, тоже можно обсуждать", - подчеркнул представитель Кремля.

В среду Песков заявил, что Минкульт, принимая решение об отзыве прокатного удостоверения, учитывало мнение экспертов.

"Это прерогатива Министерства культуры, там есть экспертный совет, эксперты в достаточно большом количестве посмотрели этот фильм и пришли к определенным выводам", - напомнил он, подчеркнув, что ведомство не может не учитывать точку зрения своих экспертов.