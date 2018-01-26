«Героям сало»: Российский сенатор принял за уборщицу депутата Рады‍

Фото из открытых источников

Константин Косачев, руководитель комитета Совфеда по международным делам, объяснил, что на самом деле случилось в Страсбурге, где, как сообщили украинские средства массовой информации, он вступил в довольно своеобразный контакт с Марией Ионовой, депутатом Верховной Рады.

Украинские СМИ, напомним, написали, что депутат Мария Ионова, которая входит в состав делегации Украины в ПАСЕ, подошла к российской делегации во время завтрака и громко произнесла: "Слава Украине!". А российские парламентарии якобы ответили ей: "Героям слава!". Ионова, удовлетворившись ответом, похвалила членов делегации РФ словами: "Молодцы, выучили".

В реальности, по словам Косачева, все было иначе.

"Мы с зампредом Госдумы Петром Толстым даже как-то и не знали, что женщина, которая прошла мимо нашего стола и сказала: "Слава Украине" себе под нос — украинский депутат. Признаться честно, мы приняли ее за уборщицу. Ну, просто она не очень здорово выглядела", — говорит сенатор.

Косачев добавил, что Толстой даже пошутил в ответ "уборщице", сказав: "Героям — сало". В общем, как все было на самом деле — теперь, вероятно, не узнает никто и никогда. Такая вот темная страница международной политики.