Совет федерации повысил штрафы, которыми наказывается предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам

Сегодня состоялось заседание Совфеда, на котором были одобрены поправки в административный кодекс РФ, касающиеся штрафов за предоставление транспорта и жилья нелегальным мигрантам.
В Кодексе РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за предоставление транспортных средств или жилых помещений лицам, у которых нет права на пребывание на территории Российской Федерации.
Для частных лиц соответствующие штрафы, как отмечается в пояснительной записке к документу, были увеличены незначительно — ранее штрафы составляли от двух до четырех тысяч рублей, а теперь они будут составлять от двух до пяти тысяч рублей.
Максимальный размер штрафа для должностных лиц составит пятьдесят тысяч рублей (вместо тридцати пяти). Юридическим лицам, нарушающим законодательство, будут грозить штрафы в размере четырех - пяти сотен тысяч рублей (сейчас — от двухсот пятидесяти до трехсот тысяч).
По словам разработчиков поправок, ответственность, которая действует в данный момент, решает задачи по пресечению административных правонарушений не в полной мере. Именно поэтому было решено увеличить штрафы за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам.
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