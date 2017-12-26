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Совет федерации повысил штрафы, которыми наказывается предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам

Вторник, 26 Декабря 2017 12:09
Совет федерации повысил штрафы, которыми наказывается предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам Фото из открытых источников

Сегодня состоялось заседание Совфеда, на котором были одобрены поправки в административный кодекс РФ, касающиеся штрафов за предоставление транспорта и жилья нелегальным мигрантам.

 

В Кодексе РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за предоставление транспортных средств или жилых помещений лицам, у которых нет права на пребывание на территории Российской Федерации.

 

Для частных лиц соответствующие штрафы, как отмечается в пояснительной записке к документу, были увеличены незначительно — ранее штрафы составляли от двух до четырех тысяч рублей, а теперь они будут составлять от двух до пяти тысяч рублей.

 

Максимальный размер штрафа для должностных лиц составит пятьдесят тысяч рублей (вместо тридцати пяти). Юридическим лицам, нарушающим законодательство, будут грозить штрафы в размере четырех - пяти сотен тысяч рублей (сейчас — от двухсот пятидесяти до трехсот тысяч).

 

По словам разработчиков поправок, ответственность, которая действует в данный момент, решает задачи по пресечению административных правонарушений не в полной мере. Именно поэтому было решено увеличить штрафы за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам.

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Колесников Андрей Опубликовано в Право   Теги Новости Штрафы

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