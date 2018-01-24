Принц Гарри не пригласит на свадьбу Обаму, потому что не хочет приглашать Трампа

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На свадьбе британского принца Гарри и Меган Маркл не будет экс-президента США Барака Обамы, который является давним другом принца. Такое решение было принято для того, чтобы избежать дипломатического скандала.

Дело в том, что если на свадьбе принца Гарри будет присутствовать бывший американский президент Барак Обама, но не будет присутствовать нынешний лидер США Дональд Трамп, то неминуемо возникнет весьма неприятный дипломатический прецедент.

Почему бы не пригласить и Обаму, и Трампа? Принц не хочет так делать, потому что торжество, как особенно подчеркивается, не является событием государственного характера. То есть свадьба принца Гарри и Меган Маркл — мероприятие исключительно для семьи и друзей.

Это, впрочем, формальное объяснение. На самом же деле принц Гарри просто недолюбливает действующего главу США. Особой любви к Дональду Трампу не питает и его невеста, которая ранее называла сорок пятого американского президента "женоненавистником" и "сеятелем раздора".

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, напомним, состоится девятнадцатого мая в часовне Святого Георгия, что в Виндзорском замке.