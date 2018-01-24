Среда 24 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Политика» Принц Гарри не пригласит на свадьбу Обаму, потому что не хочет приглашать Трампа

Принц Гарри не пригласит на свадьбу Обаму, потому что не хочет приглашать Трампа

Среда, 24 Января 2018 11:31
Принц Гарри не пригласит на свадьбу Обаму, потому что не хочет приглашать Трампа Фото из открытых источников

На свадьбе британского принца Гарри и Меган Маркл не будет экс-президента США Барака Обамы, который является давним другом принца. Такое решение было принято для того, чтобы избежать дипломатического скандала.

 

Дело в том, что если на свадьбе принца Гарри будет присутствовать бывший американский президент Барак Обама, но не будет присутствовать нынешний лидер США Дональд Трамп, то неминуемо возникнет весьма неприятный дипломатический прецедент.

 

Почему бы не пригласить и Обаму, и Трампа? Принц не хочет так делать, потому что торжество, как особенно подчеркивается, не является событием государственного характера. То есть свадьба принца Гарри и Меган Маркл — мероприятие исключительно для семьи и друзей.

 

Это, впрочем, формальное объяснение. На самом же деле принц Гарри просто недолюбливает действующего главу США. Особой любви к Дональду Трампу не питает и его невеста, которая ранее называла сорок пятого американского президента "женоненавистником" и "сеятелем раздора".

 

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, напомним, состоится девятнадцатого мая в часовне Святого Георгия, что в Виндзорском замке.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Принц Гарри

Главное за сутки
Использование российского флага болельщиками на Олимпиаде официально не запрещено Использование российского флага болельщиками на Олимпиаде официально не запрещено Официального запрета на использование болельщиками российского флага на зимних Олимпийских играх 2018 года нет, сообщили в Олимпийском комитете России (ОКР). Во вторник на Первом канале появилась информация, что болельщикам запретят…
Эрдоган: Турция не ограничится операцией в сирийском Африне Эрдоган: Турция не ограничится операцией в сирийском Африне Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что Анкара не ограничится операцией в Африне в своей борьбе с террористическими силами, обосновавшимися на территориях Сирийской Арабской Республики, граничащими с Турцией. "Начав операцию…
СМИ-иноагентов в России могут временно заблокировать перед выборами СМИ-иноагентов в России могут временно заблокировать перед выборами Россия прорабатывает возможность временной блокировки вещания СМИ-иноагентов.Причина - распространение ими призывов бойкотировать президентские выборы в РФ, которые должны пройти 18 марта. Об этом рассказал «Известиям» председатель комиссии Совета Федерации по…

Читайте также
Три ловушки для России в законе о реинтеграции Донбасса Три ловушки для России в законе о реинтеграции Донбасса В то время, когда некоторые ура-патриоты уже чуть ли не аплодируют принятому в Киеве закону о реинтеграции/деоккупации Донбасса, призывая к "решительным действиям", поскольку "России теперь можно все", самое время с…
«Минск» превращают в «Мюнхен» - Запад решился напасть на Россию «Минск» превращают в «Мюнхен» - Запад решился напасть на Россию Сегодня, когда, наконец, улеглись первые эмоции по поводу принятия Украиной закона "о реинтеграции Донбасса", пришло время серьезно поговорить о его возможных последствиях именно в геополитическом контексте. Увы, наиболее очевидные выводы…
Идиотизм в российской политике Идиотизм в российской политике «Молодец среди овец, а против молодца сам овца». (Посл.) В России для регистрации кандидатов в президенты собирают подписи?! Центральное российское телевидение показывает, а в СМИ с самым серьезным видом обсуждают,…
Добро пожаловать на борт! Европа капитулирует перед Россией Добро пожаловать на борт! Европа капитулирует перед Россией Враги и ненавистники России получили сразу два крайне неприятных известия. Суть их сводится к одному - Россия, не сдавшаяся и не просившая о "снисхождении", возвращается в Совет Европы по просьбе…
Фото
Глаза Бога в Болгарии: Удивительная пещера Проходна Глаза Бога в Болгарии: Удивительная пещера Проходна

Проходна – это самая высокая пещера в Болгарии. Она находится в 2 км от села Карлуково в долине реки...

Видео

 

Китайские рабочие проложили железную дорогу за 9 часов‍

Подробнее читайте тут.

Опрос

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах?

 

Анекдот дня

Мне кажется, рассчитывая расходы на душу населения, правительство не учитывает тело.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.