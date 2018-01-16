Британка, которая предрекла Соединенному Королевству короля негра, потеряла членство в партии

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Невеста британского принца Гарри, американская актриса и фотомодель Меган Маркл, не может быть супругой будущего монарха по расовым причинам — уверена актриса Джо Марни, девушка 54-летнего лидера Партии независимости Великобритании, поплатившаяся за свое расистское мнение членством в партии.

Точнее говоря, Марни исключили из партии ее бойфренда за явно оскорбительные высказывания, адресованные Меган Маркл. Девушка, в частности, назвала последнюю "потаскухой" и "тупой простолюдинкой".

Тут, правда, есть один тонкий момент — оскорбительные высказывания содержались в личной переписке Марни, которую та вела со своим другом. "Эта тупая американка может просто-таки уничтожить королевскую кровь. Я не удивлюсь, если Британией в конце концов будет править черный король", — писала девушка.

Генри Болтон, который оставил супругу ради молодой Джо Марни, вероятнее всего, теперь понесет еще более внушительные репутационные потери, чем он уже понес (британское консервативное общество не очень, мягко говоря, хорошо отнеслось к тому факту, что Болтон оставил мать своих двоих детей ради молодой актрисы).