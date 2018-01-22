Порошенко вошёл в ТОП 10 самых богатых спикеров форума в Давосе‍

Украинский президент Петр Порошенко вошел в десятку наиболее состоятельных спикеров Давосского форума. Соответствующий рейтинг опубликовал британский журнал The Verdict.
По данным издания, состояние страдающего от воображаемой российской агрессии Петра Порошенко составляет 1.6 миллиардов долларов США. Обладая столь солидными деньгами, президент Незалежной занял девятую строку рейтинга.
Тремя позициями выше расположился президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Его состояние, согласно подсчетам экспертов, приближается к пяти миллиардам долларов.
На первой строке рейтинга самых богатых спикеров форума в Давосе расположился Билл Гейтс — основатель софтверной корпорации Microsoft. А на втором месте можно увидеть Джека Ма — основателя китайского гиганта Alibaba. Третью строку оккупировал Рэй Далио, менеджер хедж-фондов.
Ежегодные съезды в Давосе устраиваются международной организацией под названием Всемирный экономический форум. Докладчиками встреч становятся известные государственные и политические деятели, а также представители деловых, научных и прочих кругов, обладающие определенным авторитетом.
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