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Порошенко: Закон о "реинтеграции" Донбасса — это технология его возвращения

Понедельник, 22 Января 2018 14:09
Порошенко: Закон о &quot;реинтеграции&quot; Донбасса — это технология его возвращения Фото из открытых источников

Украинский президент прокомментировал закон о "реинтеграции" Донбасса, который был принят Верховной Радой Украины в четверг, восемнадцатого января. Документ, по словам Петра Порошенко, представляет собой "технологию возвращения Донбасса под украинский суверенитет".

 

Принятый Радой закон, напомним, называет Российскую Федерацию "государством-агрессором", а территории Донбасса, которые не контролируются киевской властью — "оккупированными".

 

Начальник Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принятие Украиной закона о "реинтеграции" Донбасса — это шаг, который сводит на нет минские договоренности. Официальная Москва, при этом, неоднократно заявляла, что не является стороной вооруженного конфликта, который вспыхнул на востоке Украины в 2014 году и продолжается до сих пор. Россия заинтересована в скорейшем преодолении конфликта и нормализации ситуации в Украине.

 

Порошенко, тем временем, говорит о каких-то технологиях "возвращения" Донбасса, в очередной раз демонстрируя тем самым и так очевидный факт — высшее руководство Украины живет в какой-то альтернативной реальности, которую оно, вдобавок, пытается навязать остальным.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Порошенко

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