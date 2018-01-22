Порошенко: Закон о "реинтеграции" Донбасса — это технология его возвращения

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Украинский президент прокомментировал закон о "реинтеграции" Донбасса, который был принят Верховной Радой Украины в четверг, восемнадцатого января. Документ, по словам Петра Порошенко, представляет собой "технологию возвращения Донбасса под украинский суверенитет".

Принятый Радой закон, напомним, называет Российскую Федерацию "государством-агрессором", а территории Донбасса, которые не контролируются киевской властью — "оккупированными".

Начальник Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принятие Украиной закона о "реинтеграции" Донбасса — это шаг, который сводит на нет минские договоренности. Официальная Москва, при этом, неоднократно заявляла, что не является стороной вооруженного конфликта, который вспыхнул на востоке Украины в 2014 году и продолжается до сих пор. Россия заинтересована в скорейшем преодолении конфликта и нормализации ситуации в Украине.

Порошенко, тем временем, говорит о каких-то технологиях "возвращения" Донбасса, в очередной раз демонстрируя тем самым и так очевидный факт — высшее руководство Украины живет в какой-то альтернативной реальности, которую оно, вдобавок, пытается навязать остальным.