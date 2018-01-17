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Жириновский приказал США «слезать с Олимпа»‍

Среда, 17 Января 2018 14:22
Жириновский приказал США «слезать с Олимпа»‍ Фото из открытых источников

Владимир Жириновский, глава Либерально-демократической партии России и кандидат в президенты РФ, прокомментировал новую редакцию стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

 

В документе, напомним, одними из основных угроз для нацбезопасности США признаются Российская Федерация и Китайская Народная Республика.

 

Лидер ЛДПР заявил, что Соединенным Штатам не удалось и не удастся выполнить цели, которые Вашингтон наметил в своей внешнеполитической линии.

 

"Мы обошли американцев", — сказал Жириновский, отметив, что Вашингтон хотел поссорить Москву с Пекином или с Тегераном, но не смог. "Все внешнеполитические проекты американцев, направленные против нас, ни к чему не привели. То есть привели, но к обратному эффекту. Нас хотели поссорить с Китаем, а мы, наоборот, с ним дружим. Такая же ситуация и с Ираном, который стал важнейшим союзником и стратегическим партнером Москвы", — говорит Жириновский.

 

Политик, кроме прочего, отметил напряженность в отношениях между США и ЕС, а также посоветовал Штатам "слезать с Олимпа" и осознавать действительность, в которой для США уготована роль обычной региональной державы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Жириновский

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