ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ

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Центризбирком РФ в ночь на субботу, 13 января, завершил прием документов от выдвинутых партиями кандидатов на выборах президента страны.

На этом закончился этап выдвижения на высший государственный пост в РФ, на который пока претендуют 20 кандидатов, пишет ТАСС.

В ночь с 7 на 8 января завершился прием документов от граждан, желающих участвовать в выборах президента в порядке самовыдвижения. У кандидатов от партий для подачи документов было немного больше времени, их ждали в ЦИК до конца суток 12 января.

Как сообщалось ранее, всего документы в ЦИК подали 15 самовыдвиженцев, при этом только двум из них - президенту РФ Владимиру Путину и депутату Костромской облдумы, заслуженному изобретателю РФ Владимиру Михайлову - было разрешено открыть избирательный счет и начать сбор подписей. Остальные получили отказы из-за допущенных при выдвижении нарушений или ограничения пассивного избирательного права. Всего же о намерении участвовать в выборах в формате самовыдвижения заявляли 46 человек.

Что касается кандидатов от партий, то ЦИК пока зарегистрировал уполномоченных 14 партий, выдвинувших кандидатов, при том, что комиссия получила 24 уведомления о проведении предвыборных съездов. Впрочем, некоторые партии отменили запланированные съезды, а еще одна собиралась повторно.

Кандидат от Социал-демократической партии России Сираждин Рамазанов отказался от участия в гонке после подачи документов в ЦИК. Представителям трех партий (Елене Семериковой из "Женского диалога", Юрию Сидорову из Партии малого бизнеса и Ирине Волынец от "Народа против коррупции") было отказано в регистрации уполномоченных представителей в связи с различными нарушениями.

Избирательные счета на сегодняшний день открыли 14 кандидатов: Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых"), Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Екатерина Гордон (Партия добрых дел), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Роман Худяков ("Честно"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Наталья Лисицына ("Рот фронт"), Антон Баков (Монархическая партия России), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).

Сейчас все они, кроме Жириновского и Грудинина, должны вести сбор подписей в свою поддержку. Кандидаты от парламентских ЛДПР и КПРФ освобождены от сбора подписей и уже прошли регистрацию.

Кроме того, на рассмотрении Центризбиркома находятся документы кандидата от Российской социалистической партии Ирины Гагитэ и еще трех претендентов. В последний день выдвижения документы в ЦИК подали депутат гордумы Волгограда Олег Булаев, выдвинутый Коммунистической партией социальной справедливости (КПСС), лидер общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец, баллотирующаяся от Народной партии России, и выдвинутая Родной партией Марина Копёнкина.

Для Волынец это уже вторая попытка в ходе текущей избирательной кампании принять участие в выборах президента. Ранее она была выдвинута партией "Народ против коррупции", но ЦИК 10 января отказал в регистрации уполномоченных представителей этой партии из-за допущенных при подаче документов нарушений. В тот же день Народная партия России уведомила Центризбирком о проведении 12 января съезда для выдвижения Волынец.

Таким образом, в предвыборной гонке, по состоянию на текущий момент, участвуют 20 человек: два самовыдвиженца и 18 кандидатов от партий.

Следующие этапы кампании

Получив документы для выдвижения, ЦИК в течение пяти дней должен проверить их и принять решение о регистрации уполномоченных партии. Также, если документы в порядке, ведомство разрешает кандидату открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать сбор подписей, на который остается чуть более двух недель.

Кандидаты при выдвижении представляли заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом. Для проверки документов ЦИК направляет 14 запросов в 12 ведомств.

После выдвижения для претендентов на президентский пост начинается этап регистрации. Кандидаты от парламентских партий (на этих выборах это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин) освобождены от сбора подписей в свою поддержку.

Для остальных кандидатов условием попадания в избирательный бюллетень является успешный сбор подписей. Самовыдвиженцам требуется 300 тыс. подписей избирателей, кандидатам от непарламентских партий - 100 тыс. Кроме того, для регистрации кандидаты должны сдать первый финансовый отчет, уведомление об отсутствии зарубежных финансовых активов, сведения об изменениях в уже сданных документах, если они были, а также фотографию.

Представить в ЦИК документы и подписи нужно до 18:00 мск 31 января. После сдачи документов у комиссии есть 10 дней на проверку, у каждого кандидата будут проверять по 60 тыс. подписей.

Таким образом, к 10 февраля окончательный состав участников президентской гонки станет известен. В избирательном бюллетене имена кандидатов будут стоять в алфавитном порядке.

С 17 февраля - за четыре недели до выборов - стартует период агитации в СМИ, когда на телевидении и радио будут проходить предвыборные дебаты. Участвовать в дебатах на федеральных каналах претенденты на президентский пост должны лично, но доверенные лица могут заменять их в случае выполнения кандидатами служебных обязанностей или болезни.

Выборы президента России состоятся 18 марта.