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Поклонская прокомментировала слова Собчак об ущемлении прав крымчан

Вторник, 16 Января 2018 11:05
Поклонская прокомментировала слова Собчак об ущемлении прав крымчан Фото из открытых источников

Бывший прокурор Республики Крым, а ныне депутат Государственной думы Российской Федерации от партии "Единая Россия", Наталья Поклонская, ответила кандидату в президенты России Ксении Собчак, которая заявила, что крымчане ущемлены в правах, если сравнивать их с жителями остальных субъектов РФ.

 

В качестве примера ущемления прав крымчан Ксения Собчак привела ситуацию с чемпионатом мира по футболу, матчи которого не будут проводиться на территории полуострова.

 

Комментируя заявление Ксении Собчак, Наталья Поклонская отметила, что спекуляции вокруг прав жителей Крымского полуострова — это не более, чем "внутреннее вредительство и чванство".

 

"Я считаю, что политики, которые подстраиваются под конъюнктуру и спекулируют на теме полноценности или неполноценности прав жителей Крыма, занимаются самым настоящим внутренним вредительством. Но это проблема политиков, а не людей", — говорит экс-прокурор Крыма.

 

Поклонская добавила, что на данный момент Крым является одним из самых динамично развивающихся регионов РФ, поэтому все разговоры о тех или иных ущемлениях крымчан в правах — всего лишь спекуляции, которые выгодны врагам России.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Поклонская

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