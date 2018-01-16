Поклонская прокомментировала слова Собчак об ущемлении прав крымчан

Бывший прокурор Республики Крым, а ныне депутат Государственной думы Российской Федерации от партии "Единая Россия", Наталья Поклонская, ответила кандидату в президенты России Ксении Собчак, которая заявила, что крымчане ущемлены в правах, если сравнивать их с жителями остальных субъектов РФ.
В качестве примера ущемления прав крымчан Ксения Собчак привела ситуацию с чемпионатом мира по футболу, матчи которого не будут проводиться на территории полуострова.
Комментируя заявление Ксении Собчак, Наталья Поклонская отметила, что спекуляции вокруг прав жителей Крымского полуострова — это не более, чем "внутреннее вредительство и чванство".
"Я считаю, что политики, которые подстраиваются под конъюнктуру и спекулируют на теме полноценности или неполноценности прав жителей Крыма, занимаются самым настоящим внутренним вредительством. Но это проблема политиков, а не людей", — говорит экс-прокурор Крыма.
Поклонская добавила, что на данный момент Крым является одним из самых динамично развивающихся регионов РФ, поэтому все разговоры о тех или иных ущемлениях крымчан в правах — всего лишь спекуляции, которые выгодны врагам России.
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