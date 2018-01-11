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Дональд, прощай: Американцы видят следующим президентом Опру Уинфри

Четверг, 11 Января 2018 10:29
Дональд, прощай: Американцы видят следующим президентом Опру Уинфри Фото из открытых источников

Если бы выборы в Соединенных Штатах Америки осуществлялись прямо сейчас, то новым президентом США с довольно высокой вероятностью стала бы известная телеведущая Опра Уинфри. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который произвела компания Rasmussen Reports.

 

После того, как в воскресенье Опра Уинфри появилась на семьдесят пятой церемонии вручения кинематографической премии "Золотой глобус", целый ряд американских средств массовой информации написал о том, что телеведущая не прочь поучаствовать в следующих президентских выборах. Которые, если что, состоятся в США в 2020 году.

 

Новость о возможном участии Уинфри в президентской гонке прокомментировал даже Дональд Трамп. Он заявил, что не видит серьезной угрозы для себя со стороны телеведущей, плюс, усомнился в том, что она на самом деле будет участвовать в выборах.

 

Данные опроса Rasmussen Reports, тем временем, говорят о том, что за Уинфри проголосовали бы сорок восемь процентов потенциальных избирателей. А за Трампа — не более сорока процентов. Картина, как видим, не слишком оптимистичная для действующего американского президента — Трампу вряд ли стоит рассчитывать на второй срок.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости США

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