Трамп: Намного лучше сотрудничать с Россией, чем враждовать с ней

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Дональд Трамп считает, что для Вашингтона гораздо лучше сотрудничать с Москвой, чем враждовать с ней. Убежденность в этом американский президент выразил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг в Белом доме.

"Я думаю, гораздо лучше сотрудничать с Россией. <...> Что я хочу сказать, так это то, что лучше сотрудничать с другими государствами", - сказал он.

"Могу отметить, что я выступаю за большие объемы нефти, газа, многого другого и за большое количество энергии. Путину такое нравиться не может", - сказал он. "Я выступаю за самые мощные вооруженные силы, которые когда-либо были у США. И это Путину не может понравиться", - добавил Трамп, в очередной раз обратив внимание на то, что его точки зрения с Москвой противоположны, и что сговора между ней и членами его команды быть не могло.

Президент США также скорректировал высказывания американского генерала Роберта Неллера о том, что в Европе грядет большая война. При этом он заверил, что Вашингтон намерен добиваться "мира с позиции силы", пишет ТАСС.

"Возможно, он (Неллер - прим. ред) знает что-то, чего не знаю я", - сказал хозяин Белого дома. Он указал на то, что сейчас его администрация работает над укреплением вооруженных сил страны, для чего закупается большое количество техники.

"Я не ожидаю этого (войны - прим. ред). Думаю, у нас будет мир через силу. Я считаю, что у нас будет длительный период мира", - резюмировал американский лидер.

В конце декабря командующий Корпусом морской пехоты США Неллер, выступая перед 300 морскими пехотинцами на территории гарнизона Вэрнес в Центральной Норвегии, заявил, что "надвигается война". При этом он, согласно данным американской печати, проинформировал, что оперативное внимание Корпуса морской пехоты переключится в перспективе на Россию и Азиатско-Тихоокеанский регион с Ближнего Востока, где США вели боевые действия в последние годы.

Официальный представитель Неллера подполковник Эрик Дент позднее сообщил, что генерал назвал вероятной точкой военного противостояния Корейский полуостров, "но даже это крайне маловероятно в плане возникновения конфликта между двумя государствами".