Россияне назвали главных врагов страны‍

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Социологический опрос, произведенный специалистами "Левада-центра" в начале декабря 2017-го, показал, кого считают врагами граждане Российской Федерации. Спойлер — террористы оказались аутсайдерами.

Террористическую группировку "Исламское государство"*, в частности, считают сколько-нибудь влиятельным врагом всего пять процентов респондентов.

Главный враг России — это, согласно опросу "Левада-центра", Соединенные Штаты Америки. В этом уверены шестьдесят восемь процентов опрошенных граждан. Двадцать девять процентов россиян считают, что врагом РФ является Украина. Еще четырнадцать уверены, что главный враг — это Европейский союз.

Есть респонденты, которые называют главными врагами страны государства, некогда входившие в состав СССР (таких опрошенных десять процентов), или, например, Польшу, Германию и Великобританию.

Двадцать три процента россиян считают, что наша страна окружена врагами буквально со всех сторон. Двадцать один процент опрошенных, при этом, уверены, что врагов у России нет вообще.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда