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Кремль предложил завлекать на выборы с помощью селфи и семейных игр‍

Среда, 10 Января 2018 09:27
Кремль предложил завлекать на выборы с помощью селфи и семейных игр‍ Фото из открытых источников

Фразу "тамада хороший и конкурсы интересные" теперь можно будет услышать и в контексте выборов президента Российской Федерации, которые, напомним, запланированы на март 2018-го. Согласно информации, которая оказалась в распоряжении у РБК, в Кремле намереваются увеличить явку при помощи конкурсов и всевозможных игр — например, связанных с селфи.

 

Известно, в частности, что один из подготовленных конкурсов будет называться "Фото на выборах". Участникам, соответственно, необходимо будет сделать селфи на избирательном участке и выложить получившиеся фотографии на своих страницах в социальных сетях.

 

Предполагается, что подобные инициативы будут способствовать мобилизации избирателей. Особенно — той их части, возраст которой лежит в диапазоне девятнадцати - тридцати девяти лет. Выборы, как видно, будут преподноситься как праздничное и безусловно позитивное событие, участвовать в котором как минимум весело.

 

Региональным властям будет поручено привлекать к выборам так называемых "звездных избирателей", то есть, например, актеров, блогеров, музыкантов и КВНщиков. Победителей конкурсов, которыми будут сопровождаться выборы, будут, при этом, награждать модными электронными девайсами и другими желанными призами.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Выборы

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