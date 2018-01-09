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Очередной конфуз: Дональд Трамп забыл слова гимна США

Вторник, 09 Января 2018 12:11
Очередной конфуз: Дональд Трамп забыл слова гимна США Фото из открытых источников

Сорок пятый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не знает слов национального гимна США. У этого факта есть подтверждение — смотрите видео ниже.

 

Соответствующий видеоролик стал широко обсуждаться после того, как на него обратили внимание сотрудники тв-канала ABC News, которые выложили это видео в своем твиттере. На кадрах видно, как глава американского государства, присутствующий на университетском футбольном чемпионате в Атланте, бормочет что-то невнятное, когда звучит государственный гимн.

 

Бормотание, которое доносится из уст лидера Америки, меньше всего напоминает слова гимна "Знамя, усыпанное звездами" — отмечают эксперты. По словам которых, Дональд Трамп, судя по всему, просто не знает слов гимна. Либо все-таки знает, но ему просто не до того. Что, кстати, не менее вероятно.

 

Интересно, что не так давно Трамп раскритиковал футболистов, которые решили выразить протест против направленного на афроамериканцев полицейского произвола и отказались вставать во время исполнения гимна. Трамп, при этом, говорил, что гимн, как и другие государственные символы Соединенных Штатов, нужно уважать.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Трамп

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