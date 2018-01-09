Сотрудник Минюста США уволен за встречу с авторами досье на Трампа‍

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Брюс Ор, сотрудник американского министерства юстиции, был отстранен от выполнения обязанностей главы отдела по борьбе с организованной преступностью и распространением наркотиков. Причина, по которой Ор был понижен в должности — его контакты с авторами досье на действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

По данным тв-канала Fox News, Брюса Ора уже понижали в должности по той же причине в прошлом году. Однако теперь, как видим, попавший в опалу чиновник снова ощущает на себе все прелести репрессивной машины.

Известно, что на семнадцатое января запланирован допрос Ора сотрудниками комитета по разведке, существующего при палате представителей.

Пока что не ясно, какие функции теперь будет выполнять чиновник, однако известно, что он останется в структуре минюста, то есть о полном увольнении речи не идет.

Ранее, напомним, сообщалось, что Брюс Ор был наказан за утаивание информации о встречах с составителями досье на Трампа. С компроматом на американского президента, кстати, связан не только Ор, но и его супруга — она сотрудничала с компанией Fusion GPS, которая и составила досье на Трампа.