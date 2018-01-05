В Госдуме отреагировали на заявление Киева о «билете в один конец»

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Министерство иностранных дел Украины сделало заявление о том, что поездка в Российскую Федерацию для жителей страны - «билет в один конец», будет являться агонией руководства государства, рассказывает член комитета Государственной Думы по делам СНГ Казбек Тайсаев.

До этого МИД Украины порекомендовал жителям страны не ездить в Россию, так как для них это «билет в один конец». Ведомство опирается на данные СБУ, которые гласят о том, что в Москве был задержан украинец специальными службами, приехавший к своим родственникам.

Собеседник агентства добавляет: «Это настоящая агония нынешний руководителей Украины. Это с народом страны ничего общего не имеет. Вы должны знать, что на территории России находится несколько миллионов выходцев из Украины, примерно три — четыре миллиона граждан. Можно ли представить, что этим людям запретят въезд в РФ? Но это только рекомендации...Это только агония».

Тайсаев рассказывает, что в Новом году в Украине будут происходить серьезные изменения, так как «точку невозврата» уже страна прошла. Депутат заключил: «Я уверен, дни тех людей, которые незаконно находятся у власти в Украине, с помощью переворота пришедшие к ней, в этом году эту власть потеряют».