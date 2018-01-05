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Украина покидает Совет Безопасности ООН

Пятница, 05 Января 2018 08:00
Украина покидает Совет Безопасности ООН Фото из открытых источников

Совет Безопасности ООН ликует. В последний день 2017 года полномочия Украины как непостоянного члена Совета Безопасности ООН закончились. Статус непостоянного члена Совбеза даёт государствам право председательствовать, созывать заседания и принимать участие в формировании повестки дня, чем и пользовались представители Украины. Вот только дипломаты, представляя её в ООН, периодически загоняли Украину в конфузы на международном уровне.

 

Ещё в октябре 2015 года, когда стало известно, что Украина станет непостоянным членом Совбеза, Порошенко разразился хвастливой речью: «Для нас открываются широкие возможности. Мы сможем хоть в час ночи, хоть в два ночи требовать немедленного созыва заседания СБ ООН. Мы сможем это делать сами! И Украина получит возможность повышенного влияния на международную политику».

 

Как же воспользовалась Украина своими «широкими возможностями»?

 

Прежде всего, представители Украины не раз пытались – ни много ни мало – реформировать Совбез ООН. Например, в сентябре 2016 года, выступая на заседании Совета Безопасности, Порошенко заявил, что давно пора этот самый Совет реформировать, прежде всего, в том, что касается права вето. «Любое вето не должно блокировать действия Совета Безопасности, когда это касается кровопролитных конфликтов. В свете таких преступлений мы должны устранить такую преграду, чтобы Совет Безопасности работал более эффективно», – сказал Порошенко, намекая, что российского вето во всемирной организации быть не должно.

 

Поскольку члены СБ ООН не прислушались к мудрым советам украинского кондитера,  в феврале 2017 года пришлось то же самое повторить главе МИД Павлу Климкину, который обеспокоился «злоупотреблением правом вето». 

 

Климкину ответила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Сначала нужно навести порядок у себя дома, там всё наладить, там решить все вопросы, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов. Пока международные механизмы без господина Климкина и так работают неплохо. Сегодня не Украина делает вклад в решение международных проблем, а международному сообществу приходится решать проблемы, созданные властями Украины. Только после их решения мнение Климкина будет кому-то интересно».

 

Но киевский режим на этом не успокоился. В июле 2017 года спикер Верховной рады Парубий на встрече с Генеральным секретарём ООН Антонио Гутерришем предложил взять да и лишить Россию права вето в Совбезе ООН. «Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН. Я убеждён, что Россия должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины», – пробубнил Парубий. Похоже, что председатель украинского парламента, бывший главарь «Самообороны майдана», отличившейся и во время государственного переворота в феврале 2014 года, и в одесской трагедии 2 мая, всё-таки переоценил свой вес в мировой политике. Однако европейские дипломаты хорошо воспитаны и сделали вид, что не поняли предложения.

 

Зато в феврале 2017 года, когда Украина председательствовала в Совбезе, её представители показали, «кто в хате хозяин», заблокировав заявление в связи с кончиной Виталия Чуркина, которое единогласно поддержали все члены СБ ООН.

 

«Есть правила, на которых зиждется всё здание дипломатического протокола, – это правила международной вежливости. В дипломатической среде принято, что если один из коллег уходит из жизни, то  дипломатический корпус солидарно выражает свои соболезнования вне зависимости от симпатий и антипатий, – сказал в беседе с RT профессор кафедры дипломатии МГИМО Павел Лядов. – Люди, которые позволяют себе делать подобные вещи, ставят себя вне рамок, которые приняты в дипломатическом сообществе». Чрезвычайный и полномочный посол Олег Хлестов, профессор Дипломатической академии МИД РФ говорит, что таких случаев никогда прежде не было: «Подобные негативные проявления, продемонстрированные украинскими коллегами, абсолютно ненормальны.  Это показывает их уровень морального и культурного развития, это удивительно и чудовищно».

 

А под конец года украинская дипломатия и вовсе села в лужу.

 

20 декабря 2017 года на заседании Совета Безопасности ООН выступал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он снова навязывал подкисшую идею радикального реформирования Совбеза. По словам украинского представителя, «данный орган недостаточно эффективен из-за недобросовестного поведения некоторых его постоянных членов». Кислица перечислил «конкретные недостатки, которые мешают Совету Безопасности стать по-настоящему эффективным и полезным для всех игроков на международной арене». Главная проблема, по мнению украинского дипломата, – право вето, которое имеют пять постоянных членов Совета.

 

Кислица целился в Россию, а попал в США. За несколько дней до этого выступления Совбез ООН принял резолюцию, в которой осудил признание Соединёнными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Однако США, воспользовавшись правом вето, заблокировал эту резолюцию в Совете Безопасности. Так что увесистый украинский камень полетел вместо российского в американский огород. Вот такая высокая украинская дипломатия.

 

И вот два года членства Украины в Совбезе ООН подошли к концу. Переделать Совет Безопасности и заставить его «играть» по своим правилам Украине не удалось. Зато получилось показать на мировой арене глубину маразма украинской власти. Какие бы неумные заявления ни делали украинские политики «у себя дома», дальше Украины они не идут. Внешнеполитическая же деятельность демонстрирует всему миру, кто сегодня стоит у руля некогда богатой и процветающей страны, превращённой в нищенку и перессорившейся практически со всеми соседями.

 

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина СБ ООН

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