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Сенатор предложил захоронить Ленина на Красной площади

Четверг, 04 Января 2018 12:36
Сенатор предложил захоронить Ленина на Красной площади Фото из открытых источников

Сенатор Олег Морозов заявил сегодня, 4 января, в четверг, о своем мнении о том, что пришло время захоронить тело Владимира Ленина. Он предлагает не организовывать референдум и принять специальный закон о статусе Мавзолея. 

 

Сенатор сообщил: «Прямо там же просто необходимо захоронить тело и создать мемориал памяти и примирения». 

 

Также он рассказывает, что если вынести данный вопрос на референдум, то любой достигнутый результат способен «взорвать» страну.

 

Кроме этого сенатор Морозов предлагает в созданном мемориале провести захоронение и символов гражданской войны — это «условные знамена противоборствующих сторон». 

 

Стоит отметить, что вопросы о захоронении Ленина идут уже давно, но никогда не приводили к определенному единому мнению, поэтому на тело великого правителя можно до сих пор посмотреть на Красной площади.

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Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в Политика   Теги Новости Ленин захоронение Красная площадь Москва мавзолей

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