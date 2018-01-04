Сенатор предложил захоронить Ленина на Красной площади

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Сенатор Олег Морозов заявил сегодня, 4 января, в четверг, о своем мнении о том, что пришло время захоронить тело Владимира Ленина. Он предлагает не организовывать референдум и принять специальный закон о статусе Мавзолея.

Сенатор сообщил: «Прямо там же просто необходимо захоронить тело и создать мемориал памяти и примирения».

Также он рассказывает, что если вынести данный вопрос на референдум, то любой достигнутый результат способен «взорвать» страну.

Кроме этого сенатор Морозов предлагает в созданном мемориале провести захоронение и символов гражданской войны — это «условные знамена противоборствующих сторон».

Стоит отметить, что вопросы о захоронении Ленина идут уже давно, но никогда не приводили к определенному единому мнению, поэтому на тело великого правителя можно до сих пор посмотреть на Красной площади.