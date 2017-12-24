Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, который выдвинул директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина в президенты.
«Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании», — сказал Зюганов журналистам в кулуарах съезда ЦК КПРФ.
По словам лидера партии, он будет руководить «по сути дела, политической структурой, которая должна сформировать весь кадровый состав».
Накануне президиум ЦК КПРФ порекомендовал выдвинуть в президенты России беспартийного Грудинина, пишет Газета.ру.
В субботу, 23 декабря, проходит съезд ЦК КПРФ.
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