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Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина

Суббота, 23 Декабря 2017 12:26
Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина Фото из открытых источников

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, который выдвинул директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина в президенты. 

 

«Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании», — сказал Зюганов журналистам в кулуарах съезда ЦК КПРФ.

 

По словам лидера партии, он будет руководить «по сути дела, политической структурой, которая должна сформировать весь кадровый состав».

 

Накануне президиум ЦК КПРФ порекомендовал выдвинуть в президенты России беспартийного Грудинина, пишет Газета.ру.

 

В субботу, 23 декабря, проходит съезд ЦК КПРФ.

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Волкова Алена Опубликовано в Политика   Теги Политика

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