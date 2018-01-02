Совбез Ирана обвиняет Великобританию и США в организации беспорядков

Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, рассказывает, что протесты, которые происходят в стране, вызваны вмешательством из-за рубежа.
По его мнению, причиной таких беспорядков стали Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Саудовская Аравия.
В своем интервью для средств массовой информации Шамхани рассказал: «На базе нашего проведенного анализа примерно двадцать семь процентов новых хэштегов, направленных против Ирана, были разработаны саудовским правительством».
Также он уверен, что вмешательство преследует следующую цель: приостановление развития Ирана.
Напомним, что с двадцать восьмого декабря в Иране организованы и проводятся массовые акции протеста. Последние данные показывают, что в результате этих акций погибли 12 человек.
Представители МИД Российской Федерации сообщают, что считают недопустимым внешнее вмешательство в ситуацию, которая обострилась в Иране.
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