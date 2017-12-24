Что приняли США: стратегию национальной безопасности - или план глобального доминирования? Часть 2 - Америка превыше всего!

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Дискуссии вокруг трамповской стратегии нацбезопасности будут идти еще долго - слишком уж большое влияние на весь мир может оказать эта концепция, (и, наверняка, окажет). Россия уже подвергла документ резкой критике, вполне обоснованно назвав ее "имперской" и упрекнув в "невосприятии многополярного мира". Также, понятно, ни у кого в Москве не вызвало позитива многократное упоминание там России в качестве едва ли не главной угрозы для США. Впрочем, давайте попробуем разобраться в вопросе более подробно и углубленно.

18 декабря Белый дом официально распространил новую Стратегию национальной безопасности США (Стратегия). С момента выхода предыдущей версии этого документа (февраль 2015 г.), подготовленной при президенте Бараке Обаме, прошло всего два года и десять месяцев, но новая администрация сочла необходимым обзавестись собственной Стратегией. Новый текст, отражая рекламно-политическую стилистику действующей администрации, местами напоминает наспех подготовленную выставку её достижений. При этом темп, в котором производится коррекция декларативных принципов политики США, ускоряется: например, Стратегию-2015 отделяло от предыдущего документа такого рода пять лет.

Во введении к Стратегии-2015 президент Барак Обама писал: «Вопрос заключается не в том, должна или нет Америка лидировать. Вопрос состоит в том, как мы должны лидировать… Нас объединяет общенациональная уверенность в том, что глобальное лидерство Америки остаётся непреложным». Мотив глобального лидерства Америки есть и в Стратегии-2017, но здесь он звучит более расплывчато и не столь уверенно: «Весь мир, - пишет во введении к новому документу Дональд Трамп, – возвышается благодаря обновлению Америки и возрождению американского лидерства».

Внимательное рассмотрение картины мира, представленной новым документом, требует времени, но дух текста вполне передан введением к нему за подписью Трампа: «Соединённые Штаты живут в чрезвычайно опасном мире… Когда я вступил в должность, страны-изгои разрабатывали ядерное оружие и ракетные системы, угрожающие всей планете… Радикальные исламистские террористические группы процветали… Державы-соперники агрессивно подрывали интересы Америки по всему миру… Однако не прошло и года, хотя серьёзные вызовы сохраняются, мы уже прокладываем новый курс. Мы объединяем мир против режима-изгоя в Северной Корее и противостоим опасности, которую представляет собой диктатура в Иране… Мы сокрушили «Исламское государство» * на полях сражений в Сирии и Ираке…»

Реплика о том, что США в Сирии и Ираке что-то там «сокрушили», у одних вызовет смех, а у других возмущение, учитывая общую пассивность Вашингтона в борьбе с терроризмом и непропорционально малый вклад в действия по разгрому ИГ. Однако на корейском и иранском направлениях агрессивность Америки при новой администрации, бесспорно, резко возросла. Тут мы действительно имеем дело с «новым курсом».

Американские СМИ отметили, что Стратегия-2017 сфокусирована на экономике, но с этим можно и не согласиться: она не в меньшей, если не в большей мере сосредоточена на том, что выражается формулой в заголовке одного из разделов документа: «Мир с помощью силы (Peace through Strength)». Отсюда и тезис: если раньше, мол, США сокращали свои военные возможности (?), вместо того чтобы их наращивать, то теперь необходима модернизация вооружённых сил (особенно ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры); необходимы новые подходы к закупкам вооружений, к обеспечению боеготовности; необходимо сохранение полного спектра сил для отражения любых угроз – на суше, воде, в воздухе, космосе и киберпространстве.

Против кого всё это? Здесь неясностей нет. Среди трёх главных вызовов-угроз – «ревизионистские державы Китай и Россия» (под «ревизионизмом» понимается принципиальный отказ от однополярного мира), «государства-изгои Иран и Северная Корея» и «джихадистские террористические группы» – главное внимание уделено двум великим державам, Китаю и России. И в описании «ключевых вызовов» именно им отводится в Стратегии-2017 больше всего места. При этом «нынешние вызовы свободным обществам» выглядят в интерпретации авторов-составителей документа «такими же серьёзными, но более разнообразными», как «во время холодной войны, при тоталитарной угрозе со стороны Советского Союза».

Слово «антагонизм» в Стратегии-2017 отсутствует, но подчёркнуто, что «Китай и Россия стремятся формировать мир, который противоречит американским ценностям и интересам». При этом, как утверждает этот документ, «Россия имеет целью ослабить влияние США в мире и отделить Америку от её союзников и партнёров», а «Китай распространяет свою власть в ущерб суверенитету других» и «строит самую совершенную в мире после американской военную систему».

«Соединённые Штаты и Европа, – заявлено в Стратегии-2017, – будут вместе противостоять российской подрывной деятельности и агрессии, а также угрозам, которые представляют собой Северная Корея и Иран». В плане противостояния России американская Стратегия-2017 выделяет сферу энергетики. Россия, говорится в документе, распространяет своё влияние в разных районах Европы и Центральной Азии «через контроль над ключевыми энергетическими ресурсами». И один из подразделов новой Стратегии озаглавлен «Доминирование в энергетике». Здесь ставится задача превратить Америку в «энергетически доминирующее государство», обеспечив за ней «центральную позицию в глобальной энергетической системе как ведущего производителя, потребителя и инноватора».

Новую американскую Стратегию следует рассматривать в связи с другими недавно принятыми, а также предстоящими решениями и готовящимися документами. Так, 12 декабря Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США. По сравнению с предыдущим годом он вырос на 2,4% и составляет почти 700 млрд. долл. Из них на проведение операций за рубежом и улучшение системы противоракетной обороны США будет потрачено 66 млрд. Модернизация должна коснуться армии, морской пехоты, нового истребителя и подводных лодок класса «Вирджиния». До 22 декабря Конгресс должен принять этот бюджет или предложить пересмотреть его.

Одновременно в НАТО заявили, что альянс планирует беспрецедентное увеличение расходов на разработку мер по киберобороне, для того чтобы противостоять России, Китаю и Северной Корее. Будет адаптирована командная структура, а кибероружие будет интегрировано с проводимыми военными операциями.

14 декабря Федеральная комиссия по коммуникациям США приняла также решение об отмене нейтралитета сети. Теперь доступ в Интернет будет продаваться и сеть перестанет быть равнодоступной. Сторонники свободы слова в США уже назвали это решение «исторической ошибкой» и собираются не допустить его утверждения в Конгрессе США. «Отмена нейтралитета сети» будет означать более жёсткий контроль американского государства за трафиком.

С этой точки зрения шумиха о «вмешательстве» России в кампанию по выборам президента США помогла подготовить вмешательство Соединённых Штатов в процессы глобальных коммуникаций. Всё это лаконично передано одной фразой из новой Стратегии национальной безопасности: «Интернет – американское изобретение, и он должен отражать американские ценности так же, как он продолжает формировать будущее всех государств и всех поколений». Философия глобального гегемона, хотя уже и не столь уверенного в себе.

И наконец в начале 2018 года в США появятся ещё четыре важных документа – Национальная стратегия обороны, Обзор ядерной политики, Национальная стратегия по биологической обороне и обзор противоракетной обороны. Ожидается, что упор на американское лидерство (под соусом «Америка прежде всего») там станет более конкретным и ещё более выраженным.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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