Песков назвал состояние отношений между РФ и США одним из главных разочарований 2017 года

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков считает, что состояние, в котором на протяжении завершающегося года находились отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, можно назвать одним из главных разочарований года.
"Очень даже может быть, что это (отношения между Россией и Америкой, которые продолжают находится в глубоком кризисе) одно из самых основных разочарований уходящего года", — заявил Песков, отвечая на вопрос от представителя прессы.
Дмитрий Песков отметил, что позицию, которую Соединенные Штаты Америки демонстрируют по России, нельзя расценивать как сколько-нибудь конструктивную, что, само-собой, не может не вызывать сожалений.
"Москва готова к выстраиванию нормального и взаимовыгодного диалога, и это касается не только Соединенных Штатов Америки, но и европейских государств. Но, как говорится, танго нужно танцевать вдвоем, а мы не видим каких-то шагов в нашу сторону у США", — добавил Песков.
Новогодняя елка - главный символ нового года и каждый город в это время украшен не одной такой елкой...
Уникальные кадры первого в мире запуска в космос шаурмы
Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, прибавятся неудачники, которые не успели его продать.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.