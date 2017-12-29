Песков назвал состояние отношений между РФ и США одним из главных разочарований 2017 года

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Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков считает, что состояние, в котором на протяжении завершающегося года находились отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, можно назвать одним из главных разочарований года.

"Очень даже может быть, что это (отношения между Россией и Америкой, которые продолжают находится в глубоком кризисе) одно из самых основных разочарований уходящего года", — заявил Песков, отвечая на вопрос от представителя прессы.

Дмитрий Песков отметил, что позицию, которую Соединенные Штаты Америки демонстрируют по России, нельзя расценивать как сколько-нибудь конструктивную, что, само-собой, не может не вызывать сожалений.

"Москва готова к выстраиванию нормального и взаимовыгодного диалога, и это касается не только Соединенных Штатов Америки, но и европейских государств. Но, как говорится, танго нужно танцевать вдвоем, а мы не видим каких-то шагов в нашу сторону у США", — добавил Песков.