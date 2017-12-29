Президент поручил правительству принять меры борьбы с повышением стоимости услуг ЖКХ

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Глава Российской Федерации Владимир Путин направил правительству поручение, согласно которому власть должна разработать "исчерпывающие" меры для борьбы с необоснованным увеличением стоимости услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Должны быть приняты исчерпывающие меры, препятствующие необоснованному повышению платы за содержание жилых помещений. Это, в частности, оплата услуг и работ по управлению многоквартирными домами, а также стоимость работ по ремонту многоквартирных домов, плюс плата за коммунальные ресурсы, которые потребляют жильцы таких домов", — говорится в поручении, которое Путин направил правительству по итогам сегодняшнего мероприятия для прессы.

До первого марта 2018-го года должен быть принят федеральный закон, который будет регулировать переход к новой системе прямых договоренностей между организациями по ресурсоснабжению и потребителями коммунальных услуг.

В целом же, сфера ЖКХ, как отмечают компетентные эксперты, нуждается в серьезном реформировании, которое должно быть направлено не только на контроль цен, но и на пересмотр качества услуг.