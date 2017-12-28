Песков: Осужденные по уголовным статьям украинцы не подлежат обмену по условиям "Минска", так как не являются пленными

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обменом пленными по условиям минских договоренностей и отметил, что украинцы, которых в России осудили по уголовным статьям, не могут участвовать в обмене пленными, так как не являются, собственно, пленными.

"Лица с украинским гражданством, которые осудили здесь в России по статьям Уголовного кодекса, не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. То есть, речь идет о людях, которые были осуждены российскими судебными инстанциями, действовавшими в рамках российского же правового поля, поэтому они не могут рассматриваться как пленные", — заявил Песков на сегодняшней пресс-конференции.

Пресс-секретарь Владимира Путина, при этом, отметил, что вопросы по обмену пленными, а также по выдаче Украине тех или иных лиц, принимаются на высшем уровне, то есть всегда возможны какие-либо коррективы, выполняемые в рамках законодательства.

Песков охарактеризовал новый этап процесса по обмену пленными как очень важную инициативу. "Работа ведется, мы продолжаем выполнять минские соглашения, где четко прописано, что обмен должен осуществляться по принципу "все на всех"", — добавил он.