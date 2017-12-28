Путин: Российские военнослужащие в Сирии отлично выполнили свой долг

Военнослужащие из Российской Федерации, которые участвовали в боевой операции против террористов в Сирии, выполнили свой долг на отлично — заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград.
"Вы вписали в историю наших вооруженных сил свою собственную победную страницу, которая, безусловно, является очень яркой. Сегодня вас справедливо чествуют как настоящих российских воинов. Вы выполнили сложнейшие боевые задачи в Сирийской Арабской Республике на отлично и вернулись с победой на Родину, к своим родным и близким", — поздравил военнослужащих президент.
Верховный Главнокомандующий выразил особенную благодарность воинам-женщинам, которые наравне с коллегами-мужчинами несли все тяготы и лишения воинской службы.
"В течение тех двух с половиной лет, которые заняла операция в Сирии, в ней приняли участие сорок восемь с лишним тысяч солдат и офицеров из Российской Федерации. Это летчики, моряки, бойцы спецподразделений, военные полицейские, саперы, связисты, разведчики, медики и специалисты обеспечения, офицеры управляющих органов и военные советники", — отметил Путин.
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