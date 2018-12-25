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Ученые рассказали о последствиях новогодних праздников

Вторник, 25 Декабря 2018 13:35
Ученые рассказали о последствиях новогодних праздников Фото из открытых источников

Килограммы, наеденные в период празднования Нового года, не исчезают ни до конца января, ни до лета. Сотрудники Здравоохранительного бюро RAND выяснили, что новогодние килограммы остаются навсегда, так что учитывайте этот факт, когда соберетесь как следует наесться на праздники.

 

"Новогодние и рождественские пиршества — это время, когда люди традиционно набирают лишний вес. Если вы думаете, что сможете сбросить лишние килограммы, просто лишний раз посетив спортзал или отказавшись от булочки, то мы, вероятно, разочаруем вас — статистика показывает, что вы будете носить приобретенные в начале года килограммы до следующего Нового года. Который, в свою очередь, тоже прибавит вам лишнего веса", — говорит Роланд Штурм из RAND.

 

Ученые отмечают, что долговременный набор лишнего веса очень часто связан с новогодними традициями, которые заставляют людей есть максимально вредную для фигуры еду.

 

В последние годы явление приобрело совсем уж серьезный характер, т.к. люди стали покупать больше вредной еды под действием рекламы.

 

"Принято считать, что пересидев вторую половину января на условных "морковке и яблоках" вы вернете свой вес к дорождественским показателям, но нет, так это не работает. Не стоит играть с огнем и объедаться на Новый год и Рождество, потому что так вы просто похороните свои надежды на успешное похудение", — добавляет Штурм.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Переедание
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