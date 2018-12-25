Названы уникальные трюки для похудения, доказавшие свою эффективность

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Если употреблять пищу исключительно под фильмы ужасов, сидя при этом в углу стола и вооружившись китайскими палочками, то количество приобретенных калорий несколько снизится — пишет информационный ресурс "Актуальные новости" в материале о трюках для похудения.

Да, процесс похудения может быть не только изнуряющим испытанием, но и захватывающим приключением — достаточно лишь знать особые трюки, позволяющие худеть легко и весело.

Мало кто знает, что если есть из посуды синего цвета, то насыщение наступит быстрее. Удивительно, но это действительно работает — синий цвет специфическим образом воздействует на мозг и заставляет его владельца быстрее вставать из-за стола.

А если есть палочками, а не ложками и вилками, то съесть много у вас просто не получится. Такой же эффект достигается стратегическим выбором места за столом — старайтесь садиться так, чтобы вам было сложно дотянуться к еде.

Еще один трюк придумали француженки, которые обвязывают свою талию лентой, прежде чем приступать к трапезе. Когда лента натянется и затрещит, нужно немедленно прекращать есть и уходить. Куда? За новой партией синей посуды, само-собой.

Фильмы ужасов вызывают прилив адреналина, который способствует процессу сжигания калорий. Так что вооружитесь коллекцией проверенных временем хорроров.

Фотографирование еды при помощи смартфона — это не только способ получения контента для "Инстаграма", но и трюк, позволяющий проанализировать калорийность блюда и отказаться от его чрезмерного употребления. Еще полезно есть перед зеркалом — это каким-то загадочным образом помогает съедать меньше.