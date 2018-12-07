Ученые рассказали, о каких диетах людям лучше забыть

Эксперименты с жесткими диетами, которые любят устраивать уставшие от борьбы с ожирением люди, представляют собой значительную опасность для здоровья — говорят ученые. Худеть, по их словам, лучше под наблюдением опытного специалиста.
"Особенно опасными являются резкие скачки массы тела. Если вы входите в некоторые группы риска, то результатом колебаний веса может стать, например, смерть от обострения хронического сердечно-сосудистого заболевания", — отмечают зарубежные диетологи.
Ученые добавляют, что большая часть диет, направленных на быстрое избавление от лишних килограммов, приводят к не менее быстрому набору массы. Соответственно, возникает опасное колебание веса, которое не сулит ничего хорошего.
"В некоторых случаях вы не просто наберете старый вес, но и превысите его. То есть, лучше всего вообще забыть о так называемых экспресс-диетах, и стараться бороться с лишним весом правильно — под наблюдением специалиста, проявляя физическую активность, и избегая опасностей", — говорят эксперты, добавляя, что если вы все-таки решите рискнуть и сесть на экспресс-диету, то потом не жалуйтесь, что вас не предупреждали о последствиях.
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