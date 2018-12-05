Исследование: Люди с ожирением рискуют умереть от легкой простуды

Фото из открытых источников

Ожирение представляет собой весьма комплексную медицинскую проблему, у которой гораздо больше подводных камней, чем кажется на первый взгляд — пишет информационный ресурс "Инфореактор", по данным которого, у людей с избыточной массой тела гораздо чаще диагностируются опасные для жизни осложнения гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний.

Простуда, от которой обычный человек восстановится за неделю, может серьезно пошатнуть здоровье человека с ожирением — и это не какая-нибудь ничем не подкрепленная страшилка, а реальная статистика.

"Мы проанализировали около пяти тысяч пациентов амбулаторий, а также еще множество людей, госпитализированных с гриппом и ОРВИ. Исследование показало, что люди с ожирением чаще подвергаются разнообразным осложнениям, среди которых есть потенциально смертельные", — рассказывают исследователи из Мексики, обратившие внимание на проблему.

Подобная статистика фиксируется и в Соединенных Штатах Америки, где особенно остро стоит проблема ожирения — американские эксперты говорят, что смертность от ОРВИ и гриппа очень четко коррелирует с показателем ИМТ.