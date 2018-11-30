Ученые: Кофе во время беременности влияет на вес ребенка

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Ученые из Ирландии рекомендуют беременным женщинам полностью отказаться от употребления кофеиносодержащих напитков — женщинам "в положении" не стоит пить не только кофе, но и даже чай. Если, конечно, они не хотят родить ребенка с недостаточным весом.

По данным издания American Journal of Clinical Nutrition, ученые из Университетского колледжа в Дублине, озвучившие такие рекомендации, подкрепляют свои слова результатами масштабного исследования, в рамках которого они наблюдали почти за тысячей недавно родивших женщин.

Участницы исследования, употреблявшие кофеин во время беременности, заметно чаще рожали детей с проблемами развития. К таким проблемам относится, в частности, недостаточный вес при рождении.

При этом, для того, чтобы негативный эффект от кофеина проявился в полной мере, достаточно употреблять даже считающиеся безопасными дозы — то есть, например, менее двух чашек кофе в день.

"Никаких безопасных доз нет. Если вы пьете чай или кофе во время беременности, то готовьтесь к тому, что у вас родится ребенок со слишком низким весом. А это чревато серьезными проблемами со здоровьем малыша", — говорят ирландские ученые.