Ученые: Кофе во время беременности влияет на вес ребенка

Ученые из Ирландии рекомендуют беременным женщинам полностью отказаться от употребления кофеиносодержащих напитков — женщинам "в положении" не стоит пить не только кофе, но и даже чай. Если, конечно, они не хотят родить ребенка с недостаточным весом.
По данным издания American Journal of Clinical Nutrition, ученые из Университетского колледжа в Дублине, озвучившие такие рекомендации, подкрепляют свои слова результатами масштабного исследования, в рамках которого они наблюдали почти за тысячей недавно родивших женщин.
Участницы исследования, употреблявшие кофеин во время беременности, заметно чаще рожали детей с проблемами развития. К таким проблемам относится, в частности, недостаточный вес при рождении.
При этом, для того, чтобы негативный эффект от кофеина проявился в полной мере, достаточно употреблять даже считающиеся безопасными дозы — то есть, например, менее двух чашек кофе в день.
"Никаких безопасных доз нет. Если вы пьете чай или кофе во время беременности, то готовьтесь к тому, что у вас родится ребенок со слишком низким весом. А это чревато серьезными проблемами со здоровьем малыша", — говорят ирландские ученые.
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