Учёные нашли генетическую связь между бессонницей и депрессией

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Ученые из Соединенных Штатов Америки обнаружили молекулярно-генетическую связь между расстройствами депрессивного спектра и бессонницей. Специалисты, как сообщает Science Advances, даже выявили конкретную генетическую последовательность, связывающую депрессию и расстройства сна.

Депрессивные расстройства, как отмечают исследователи, довольно часто сочетаются с нарушениями сна. В частности, так называемое большое депрессивное расстройство практически всегда протекает на фоне бессонницы, выраженной в той или иной степени.

Интересно, что существуют методы борьбы с депрессией, основанные на полной депривации сна.

О связи депрессии и бессонницы известно уже давно, однако до сих пор ученые не находили биологических подтверждений существования такой связи. То есть, некоторые молекулярные корреляции обнаруживались при анализах ДНК, но они были слишком размытыми.

Сотрудникам Центра биологии сна и циркадных ритмов Северо-Западного университета все-таки удалось обнаружить конкретные молекулярно-генетические факторы, лежащие в основе корреляции. Ученые говорят, что их открытие является довольно важным в контексте разработки новых терапевтических средств.