Названы болезни, от которых лечат занятия любовью

Фото из открытых источников

О целительных свойствах интимной близости человечеству известно уже давно, однако ученые, осуществляющие исследования в этой области, постоянно открывают новые полезные аспекты занятий любовью.

Последние исследования показывают, что при помощи интима можно лечить даже весьма комплексные заболевания — например, болезни сердца и сосудов, расстройства депрессивного спектра, бессонницу, головные боли, грипп, мышечные боли, и так далее.

"Регулярные занятия любовью самым благоприятным образом сказываются на здоровье сердца и сосудов. То есть, кроме профилактического эффекта, который очень и очень выраженный, есть и непосредственно терапевтическое воздействие. В общем, такой метод лечения сердца является строго рекомендованным", — говорят ученые.

Что же касается остальных болезней, то здесь наблюдается не менее значительный целебный эффект — интим помогает, по словам компетентных специалистов, чуть ли не от всех заболеваний.

"Есть даже данные, согласно которым половая близость может защищать от развития онкологических заболеваний. Например, точно известно о профилактике рака молочной железы", — добавляют эксперты.