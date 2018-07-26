Датские ученые выявили смертельную опасность искусственных витаминов

Люди, самостоятельно назначающие себе витамины, тем самым могут приближать собственную смерть — говорят исследователи из Дании, задумавшиеся над безопасностью синтетических витаминов.
"В современном мире принято считать, что употребление искусственно созданных витаминов — это нормальная практика, которая якобы является полезной для здоровья. На самом деле эффект от приема таких витаминов может быть не просто опасным, но и даже смертельным", — отмечают датские ученые.
Бесконтрольный прием витаминов, осуществляемый, например, под действием рекламы, может провоцировать довольно серьезный удар по всем системам организма.
Почему? Потому что в отличие от естественных витаминов, попадающих в организм вместе с органической едой, их синтетические аналоги имеют свойство накапливаться во внутренних органах. Это чревато хроническим отравлением организма, которое в некоторых специфических случаях может привести даже к смерти.
В общем, лучше получать витамины из природных продуктов, а не из синтетических препаратов — говорят ученые. Если же вы все-таки вынуждены принимать витаминосодержащие препараты, то делайте это только после консультации со специалистом.
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