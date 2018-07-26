Четверг 26 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Датские ученые выявили смертельную опасность искусственных витаминов

Датские ученые выявили смертельную опасность искусственных витаминов

Четверг, 26 Июля 2018 12:08
Датские ученые выявили смертельную опасность искусственных витаминов Фото из открытых источников

Люди, самостоятельно назначающие себе витамины, тем самым могут приближать собственную смерть — говорят исследователи из Дании, задумавшиеся над безопасностью синтетических витаминов.

 

"В современном мире принято считать, что употребление искусственно созданных витаминов — это нормальная практика, которая якобы является полезной для здоровья. На самом деле эффект от приема таких витаминов может быть не просто опасным, но и даже смертельным", — отмечают датские ученые.

 

Бесконтрольный прием витаминов, осуществляемый, например, под действием рекламы, может провоцировать довольно серьезный удар по всем системам организма.

 

Почему? Потому что в отличие от естественных витаминов, попадающих в организм вместе с органической едой, их синтетические аналоги имеют свойство накапливаться во внутренних органах. Это чревато хроническим отравлением организма, которое в некоторых специфических случаях может привести даже к смерти.

 

В общем, лучше получать витамины из природных продуктов, а не из синтетических препаратов — говорят ученые. Если же вы все-таки вынуждены принимать витаминосодержащие препараты, то делайте это только после консультации со специалистом.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости витамины
Главное за сутки
Декларация Госдепа по Крыму - что она меняет в мировой политике? Декларация Госдепа по Крыму - что она меняет в мировой политике? Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал декларацию об официальном непризнании Вашингтоном Крымского полуострова в составе Российской Федерации. Сотрудники российского посольства в США ответили на заявление Госдепа. "Подобные декларации и заявления…
Цукерберг потерял почти 17 млрд долларов в результате падения акций Facebook Цукерберг потерял почти 17 млрд долларов в результате падения акций Facebook Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг стал беднее почти на семнадцать миллиардов американских долларов после того, как принадлежащие ему акции FB резко упали в цене на двадцать процентов. Об этом…
Белорусам и украинцам могут упростить получение российского гражданства Белорусам и украинцам могут упростить получение российского гражданства МВД РФ работает над законопроектом, которым предлагается освободить белорусов и "близких по менталитету к россиянам" украинцев от собеседования на русском языке при получении гражданства России, сообщили РИА Новости в пресс-центре…
Читайте также
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Эксперты Ассоциации кардиологов Соединенных Штатов Америки назвали самый вредный для человеческого организма напиток. Нет, это не жидкость для мытья стекол, как можно было бы предположить, а сладкие напитки, в которых…
Названо идеальное время для пробуждения на работу Названо идеальное время для пробуждения на работу Для того, чтобы время вашего пробуждения в рабочие дни стало идеальным, просто отнимите от него двадцать минут — советуют ученые из Великобритании. Сэкономленное таким образом время, по словам экспертов, можно…
Ученые нашли способ вернуть зубам белизну всего за 4 часа и без вреда Ученые нашли способ вернуть зубам белизну всего за 4 часа и без вреда Если нанести на зубы наночастицы диоксида титана, покрытые слоем полидофамина, а затем облучить их синим световым излучением в течение четырех часов, то зубы приобретут белоснежно белый цвет — выяснили химики…
Тема дня
Как Америка показала ЕС, кто в мире хозяин Как Америка показала ЕС, кто в мире хозяин

Положение европейских государств выглядит все более плачевно, в сравнении с их позициями предыдущих ...

Фото
"Встреча вод" - невероятно место слияния рек "Встреча вод" - невероятно место слияния рек

Примерно в 10 километрах от бразильского города Манаус находится место известное как "Встреча Вод" (...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

Даже в сказках, где всё возможно, Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая - это две разные Василисы.

Еще »
Самые популярные материалы
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили!
Россию ждет большой референдум? Россию ждет большой референдум?
Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию?
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.