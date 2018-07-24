Вызывают зависимость: составлен список самых "наркотических" сладостей

Эксперты в области диетологии из Соединенных Штатов Америки решили исследовать продукты питания, употребление которых чревато развитием зависимостей. Итогом научной работы стал рейтинг продуктов и блюд по вызываемой ими зависимости.
"Как и предполагалось, одни блюда вызывают у подавляющего большинства людей гораздо более сильную зависимость, чем другие. Механизмы возникновения зависимости от еды нуждаются в дополнительном детальном исследовании, так что мы не будем в них углубляться. Скажем лишь, что зависимость от сладостей и разнообразных вкусностей — очень опасная штука", — говорят авторы рейтинга, сотрудники Университета Колорадо.
Перейдем к рейтингу. Его возглавляет такое любимое миллионами лакомство, как пицца. Именно она, по словам ученых, является королем блюд, вызывающих зависимость.
На втором месте — шоколад. Странно, кстати, что на втором, а не на первом.
На третьем — чипсы. Тут тоже все в общем-то предсказуемо.
Далее расположились бисквиты, мороженое, картошка фри, чизбургеры, сладкие газированные напитки, пирожные, и, внезапно, сыр. Последний стал единственным здоровым продуктом питания в списке.
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