13-летнего посетителя лондонского "Макдоналдса" арестовали за выстрел картошкой через трубочку

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Лондонские полицейские в течение нескольких месяцев расследовали инцидент, произошедший в одном из ресторанов быстрого питания McDonald's. Фигурантом дела стал тринадцатилетний мальчик, который при помощи трубочки выстрелил фрагментом картошки фри в своего приятеля, однако промахнулся и попал в лицо незнакомой женщине.

А та, недолго думая, обратилась в полицию. "Стрелка" арестовали и инициировали по факту инцидента расследование, которое, по словам матери школьника, длилось несколько месяцев.

"Я не знаю, что там можно было расследовать в течение нескольких месяцев, но, по-моему, дело вообще сфабриковано. Потому что я пыталась проделать трюк, за который арестовали моего сына, и не смогла — чертова картошка из "Макдоналдса" просто не входит в соломинку!", — говорит мать мальчика, который в конце концов признал себя виновным в "нападении с использованием соломинки".