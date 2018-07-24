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Ученые определили причину особо опасной формы рака

Вторник, 24 Июля 2018 10:32
Ученые определили причину особо опасной формы рака Фото из открытых источников

Белковое соединение Yin Yang1, изученное международным коллективом ученых, возглавленным сотрудниками Имперского колледжа Лондона, оказалась причиной развития неизлечимой формы рака молочной железы.

 

Молекула Yin Yang1, как удалось установить исследователям, является фактором транскрипции, то есть, она принимает участие в регуляции транскрипции определенных генетических последовательностей. Для того, чтобы определить роль белка Yin Yang1 в развитии злокачественной опухоли, ученые подвергли специфическому анализу ткани тридцати семи пациентов с эстроген-рецептор положительным типом рака груди.

 

Речь идет о ER-положительном раке груди, который составляет около семидесяти процентов от всех случаев заболевания.

 

"Мы сосредоточились на анализе энхансеров. Это такие участки генома, которые устанавливают связи с факторами транскрипции, в результате чего усиливается активность некоторых генов. Выяснилось, что энхансеры, связанные с Yin Yang1, помогают опухолям расти с аномальной скоростью и сопротивляться любым попыткам лечения", — рассказывают специалисты.

 

Предполагается, что полученные по итогам исследования выводы помогут ученым разработать эффективное средство для лечения самых опасных форм рака груди.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости рак
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