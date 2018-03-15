Ученые назвали новую опасность ожирения

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Подверженных ожирению женщин, страдающих от рака молочной железы, гораздо труднее лечить, чем женщин с нормальным индексом массы тела — заявляют медики из Соединенных Штатов Америки. Исследование, посвященное ожирению, как дополнительному отягощающему фактору при раке груди, появилось на сайте EurekAlert!

Согласно статистике, которую проанализировали сотрудники Общеклинической больницы штата Массачусетс, почти у семидесяти процентов пациентов с раком груди фиксируется лишний вес. Как итог — в раковых опухолях присутствует большой процент жировой ткани.

Плюс, ожирение в целом является фактором, который способствует повышению интенсивности воспалительных и ангиогенных процессов. Все это приводит к тому, что у организма с избыточной массой возникает устойчивость к бевацизумабу — препарату, при помощи которого современная медицина блокирует активность VEGF (сосудистый эндотелиальный фактор роста).

В результате, применяемый для борьбы с развитием метастаз препарат оказывается практически неэффективным, когда речь идет о лечении женщин с ожирением.

"В жировой ткани в целом не так много сосудов, поэтому она препятствует распространению препарата по областям организма, в которых сосредоточены злокачественные опухоли", — добавляют эксперты.